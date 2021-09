Dariusz Mioduski wprost o finansach Legii. Nagła poprawa sytuacji

Legia Warszawa zdołała wywalczyć awans do fazy grupowej Ligi Europy. Kadra prowadzona przez Czesława Michniewicza trafiła do grupy C, w której będzie walczyć o awans z Leicester City, Napoli oraz Spartakiem Moskwa. Sytuacja mistrzów Polski w Ekstraklasie jest dużo gorsza, ponieważ po pięciu meczach mają sześć punktów i zajmują 16. miejsce w tabeli.

Dariusz Mioduski, prezes Legii Warszawa udzielił wywiadu portalowi WP Sportowe Fakty. 57-latek zdradził, że awans do Ligi Europy bardzo poprawił sytuację finansową klubu. "Skutek pandemii był inny, niż przy innych kryzysach, bo tu najwięksi cierpią najbardziej. Awans do Ligi Europy bardzo nam pomógł, ustabilizował naszą sytuację finansową. Nie mogę głośno mówić, że jest różowo i mamy kupę kasy na wydanie, ale na dziś finanse to nie mój największy problem. Jesteśmy w stanie realizować nasze plany" - powiedział.

Doradca prezesa PZPN ds. strategicznych i rozwoju strategii związku nie ukrywa, że liczy na udane występy swojego zespołu w fazie grupowej LE. "Każda wygrana i każdy remis w tej grupie będzie sukcesem. Stać nas na to, bo o wiele lepiej gramy z drużynami lepszymi od siebie. To nie jest kwestia mentalności, nasi zawodnicy nie odpuszczają z tymi słabszymi w teorii rywalami. Myślę, że to będzie fantastyczne przeżycie, a atmosfera na stadionie będzie genialna" - dodał Mioduski.

Legia Warszawa zainauguruje fazę grupową meczem ze Spartakiem Moskwa na wyjeździe. Wojskowych w w hotelu odwiedził Stanisław Czerczesow, który pełnił rolę trenera klubu w sezonie 2015/2016. Spotkanie Spartak - Legia odbędzie się w środę 15 września o godzinie 16:30, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w serwisie Viaplay. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.