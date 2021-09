Michniewicz zapowiedział rewolucję w grze Legii Warszawa. "System przestał istnieć"

Legia Warszawa bardzo słabo spisuje się w ekstraklasie, bo po pięciu kolejkach (dwa mecze zaległe do rozegrania) zespół znajduje się w strefie spadkowej, mając na koncie aż trzy porażki. A już w środę drużyna Czesława Michniewicza zagra w Moskwie ze Spartakiem w pierwszym spotkaniu grupowym Ligi Europy. I wiele wskazuje, że Michniewicz szykuje niespodziankę.

REKLAMA

Zobacz wideo Janusz Gol: To była jedna z najważniejszych bramek w karierze. Tak Legia wyeliminowała Spartak Moskwa

- Jesteśmy w momencie, w którym system dobrze funkcjonujący wiosną, de facto przestał istnieć. Rafael Lopes czy Ernest Muci nie grali ostatnio na swoich pozycjach. Musieli wypełniać luki. Zmiana ustawienia jest bardzo realna. Musimy szukać optymalnych rozwiązań. Nie chcemy, by środek pola był martwy w kwestii ofensywy. Naszym celem jest przearanżowanie systemu na taki, który pomoże nam w Moskwie, ale też w lidze. Prawda jest taka, że w głowie musimy mieć też kwestię wpasowania do składu młodzieżowca - w rozmowie z TVP Sport zdradza Michniewicz.

Mecze Legii Warszawa w Lidze Europy w otwartym kanale. Ale uwaga: nie wszystkie na żywo

- Za nami okno transferowe, a w tej chwili znamy już swoje możliwości, stan osobowy zespołu. Mamy komfort i musimy wykorzystać wszystkich dobrych zawodników, którzy znajdują się w naszej kadrze. Nie nastawiam się na jedno konkretne ustawienie. Chcę znaleźć takie, by grać mogli Emreli, Josue, Muci i wielu innych. Jest pewne rozwiązanie, które będzie służyło wielu zawodnikom w naszej kadrze. Mówiąc wprost: szukamy taktyki, w której będziemy mieli dużą możliwość wyboru zawodników na konkretne pozycje. To będzie sprzyjało rotacji. Poprzedni system stracił siłę - dodaje trener Legii.

Arcytrudna grupa Legii w Lidze Europy

Nie ma co ukrywać, że szanse Legii na awans do fazy pucharowej LE są iluzoryczne, bo mistrzowie Polski wylosowali arcytrudną grupę. Oprócz wicemistrza Rosji, Legia zawalczy z Napoli i Leicester City, a więc zespołami, które w ostatnich latach grały w fazie pucharowej Ligi Mistrzów.

- Cały czas się cieszę. Pod względem sportowym i kibicowskim, to bardzo atrakcyjne zestawienie. Początkowo była euforia, że zagramy właśnie z tymi rywalami. Teraz trzeba się zastanowić, co zrobić, by zagrać dobrze przeciwko Rosjanom, Włochom i Anglikom. To już trudniejsze zadanie, ale chcemy się dobrze zaprezentować na ich tle Mam świadomość, że to wymagający rywale - zakończył Michniewicz.

UEFA kolejny raz ukarała Legię za zachowanie kibiców

Tak wygląda harmonogram transmisji spotkań Legii Warszawa w Lidze Europy: