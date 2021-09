Czerczesow: Dzwonił do mnie właściciel Legii. Chce się spotkać i porozmawiać

Wielkimi krokami zbliża się powrót Legii Warszawa do Ligi Europy. Mistrzowie Polski awansowali do tych rozgrywek pokonując w IV rundzie eliminacji faworyzowaną Slavię Praga. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza trafiła do grupy C z Napoli, Leicester City i Spartakiem Moskwa. Pierwsze spotkanie Legia rozegra już w środę 15 września. Zmierzy się wtedy na wyjeździe ze Spartakiem.

Czerczesow gościem specjalnym na meczu Legii. Ma się spotkać z Dariuszem Mioduskim

Ciekawe doniesienia w związku z tym spotkaniem napływają z Austrii, gdzie na urlopie przebywa właśnie były trener Legii Stanisław Czerczesow. Rosjanin ujawnił właśnie, że pojawi się na najbliższym meczu mistrzów Polski w Lidze Europy na specjalne zaproszenie Dariusza Mioduskiego.

- Jestem w Austrii od kilku tygodni. Odpoczywam z rodziną w Seefeld. Jadę do naszej stolicy na mecz Ligi Europy Spartak - Legia. Dzwonił do mnie właściciel warszawskiego klubu i chce się spotkać i porozmawiać. Pójdę, obejrzę mecz, zobaczę starych znajomych - powiedział Czerczesow, cytowany przez portal Interia. - Bardzo się ucieszyłem, że Spartak i Legia znalazły się w jednej grupie. To będą bardzo ciekawe mecze. Ja przy ich okazji będę mógł spotkać starych znajomych. Znam trenera Legii. Graliśmy przeciw niemu dwukrotnie. To był niezwykle zdyscyplinowany zespół. Legia bardzo chciała zagrać w Lidze Mistrzów. To było ważne z powodów finansowych i wizerunkowych. Nie udało się, odpadła z Dinamem Zagrzeb. Jaki to teraz zespół? Do Legii wrócił Boruc. Z moich piłkarzy jest w Legii Jędrzejczyk, którego ściągałem z Krasnodaru, podstawowym graczem stał się Wieteska, którego ja wprowadzałem do zespołu. Jest wielu Portugalczyków. Przeciwko Legii zawsze ciężko się gra, a podobnie będzie z innymi zespołami naszej grupy - analizował Czerczesow.

Stanisław Czerczesow pożegnał się niedawno z posadą selekcjonera reprezentacji Rosji. Jego drużyna zawiodła podczas Euro 2020 i 58-letni szkoleniowiec został zwolniony. Od tamtego czasu w mediach pojawiało się wiele spekulacji na temat jego przyszłości. Były trener Legii był łączony między innymi właśnie ze Spartakiem. Sam zainteresowany sam odrzucił jednak taką opcję. - Jeśli chodzi o mówienie o moich kontaktach ze Spartakiem, to właściciel klubu Leonid Arnoldowicz Fiedun już to jasno wyraził. Cały czas po moim odejściu ze Spartaka jesteśmy w kontakcie, ale naprawdę nie chcę, żeby ktoś używał mojego nazwiska do wprowadzenia niestabilności w klubie przed startem w Lidze Europy, zwłaszcza że już tam jest - powiedział Czerczesow.