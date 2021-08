Znamy terminarz Legii w fazie grupowej Ligi Europy. Na start Spartak Moskwa

Legia Warszawa wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Europy, wygrywając w dwumeczu ze Slavią Praga. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2:2, natomiast w rewanżu lepsi okazali się zawodnicy prowadzeni przez Czesława Michniewicza, którzy wygrali 2:1. Oba gole dla mistrzów Polski strzelił Mahir Emreli, natomiast bramkę dla Slavii zdobył Ubong Ekpai.

Legia Warszawa w miniony piątek była losowana z czwartego koszyka ze względu na niższy współczynnik w rankingu UEFA. To oznaczało, że mistrzowie Polski teoretycznie mogli trafić na zdecydowanie silniejszych rywali. Wojskowi znaleźli się w grupie C z Napoli, Leicester City oraz Spartakiem Moskwa. Do 1/16 finału LE awansują dwa najlepsze zespoły, natomiast drużyny z trzeciego miejsca zagrają w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

Legia rozpocznie walkę od wyjazdowego meczu ze Spartakiem Moskwa, który odbędzie się 15 września o godzinie 16:30. 30 września na stadion przy ulicy Łazienkowskiej 3 przyjedzie Leicester City (godz. 18:45), a 21 października Legia pojedzie do Neapolu (godz. 21:00). Runda rewanżowa wystartuje 4 listopada meczem Legii Warszawa z Napoli (godz. 18:45).

Liga Europy. Terminarz grupy C

1. kolejka:

15 września, godz. 16:30 - Spartak Moskwa - Legia Warszawa ,

, 16 września, godz. 21:00 - Leicester City - SSC Napoli,

2. kolejka:

30 września, godz. 18:45 - Legia Warszawa - Leicester City,

- Leicester City, 30 września, godz. 18:45 - SSC Napoli - Spartak Moskwa,

3. kolejka:

20 października, godz. 16:30 - Spartak Moskwa - Leicester City,

21 października, godz. 21:00 - SSC Napoli - Legia Warszawa,

4. kolejka:

4 listopada, godz. 18:45 - Legia Warszawa - SSC Napoli,

- SSC Napoli, 4 listopada, godz. 21:00 - Leicester City - Spartak Moskwa,

5. kolejka:

24 listopada, godz. 16:30 - Spartak Moskwa - SSC Napoli,

25 listopada, godz. 21:00 - Leicester City - Legia Warszawa,

6. kolejka: