Tak Czesław Michniewicz zareagował na losowanie Ligi Europy! Wrzawa w studiu [WIDEO]

Trener Czesław Michniewicz, jego asystent Kamil Potrykus, ale też Andre Martins, Luquinhas, Rafael Lopes, a później także m.in. Bartosz Slisz. Wszyscy razem śledzili piątkowe losowanie grup Ligi Europy przed kamerą legia.com, co klub pokazał na żywo na swoim youtubowym kanale.

Losowanie Ligi Europy. Michniewicz marzył no i sobie wymarzył

- Kogo chciałbym trafić w losowaniu: atrakcyjnych rywali, czy takich, których można pokonać i poprawić ranking? W szatni chłopcy żartowali, że dobrze by było zagrać z Anglikami, Niemcami i z kimś, z kim można wygrać - śmiał się Michniewicz już w czwartek, po meczu ze Slavią Praga (2:1), który dał Legii awans do fazy grupowej Ligi Europy.

- Mnie się marzy Napoli, chciałbym pojechać i zagrać z włoską drużyną - powiedział już w piątek Michniewicz. No i zagra, trener Legii doczekał się tego. Kiedy kilkadziesiąt minut później los przydzielił Legię właśnie do grupy razem z Napoli, ale też Leicester i Spartakiem Moskwa za stołem zapanowała euforia. - Wychodzimy z pierwszego miejsca w grupie bez porażki - rzucił zza kamery kapitan Legii Artur Jędrzejczyk. - Okej, no to wychodźcie! - zaśmiał się Michniewicz. Zresztą zobaczcie sami - reakcja trenera i piłkarzy na wyniki losowania od 34 minuty i 40 sekundy.

Napoli i Spartak to zespoły, z którymi mistrz Polski mierzył się już w ostatnich latach. Z Napoli w 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy, kiedy zespół prowadzony najpierw przez Henninga Berga, a później przez Stanisława Czerczesowa dwukrotnie przegrał: 0:2 i 2:5. Ze Spartakiem Moskwa kibice warszawskiej drużyny mają zdecydowanie przyjemniejsze wspomnienia, bo niemal równo 10 lat temu zespół prowadzony przez Macieja Skorżę wygrał na Łużnikach 3:2, choć przegrywał 0:2 (w pierwszym meczu było 2:2) i dzięki temu - dzięki słynnej już bramce Janusza Gola w doliczonym czasie - awansował do fazy grupowej Ligi Europy.

Mistrz Polski zagra teraz w grupie C. Pierwsza kolejka fazy grupowej zaplanowana jest na 16 września, ostatnia - 9 grudnia.

Liga Europy. Tak wyglądają grupy w edycji 2021/22