"Super losowanie". Eksperci komentują grupę dla Legii. Jest reakcja trenera Napoli

SSC Napoli, Leicester City i Spartak Moskwa - to rywale, z którymi zmierzy się w fazie grupowej Ligi Europy drużyna Czesława Michniewicza. Od ostatniego awansu Legii Warszawa do tego etapu minęło pięć lat, co sprawia, że wszyscy z niecierpliwością czekają na wyniki. - Jak się bawić to na całego! Najlepsza grupa! Po to się gra w piłkę, żeby grać w takich meczach! - pisze Michał Kołodziejczak dyrektor Canal+Sport.

Legia Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy. "Grupa trenerów kozaków. Czekam"

Podobne zdanie, co dyrektor Canal+Sport ma Konrad Ferszter. Dziennikarz Sport.pl najpierw zgodził się ze słowami poprzednika, a potem dopisał jedynie: "Super losowanie". W takim samym tonie i z równie wielkim entuzjazmem do wyników losowania podszedł dziennikarz Newonce.sport, Dominik Piechota. - I człowiek czuje, że żyje! Ależ marki w Warszawie. Ulubiona grupa Czesława Michniewicza - podkreślił.

Przed Czesławem Michniewiczem stoi nie lada wyzwanie, choć szkoleniowiec udowodnił już, że potrafi odpowiednio przygotować swój zespół na trudniejszego rywala. Wiele pochwał trener Legii Warszawa usłyszał już po meczu rewanżowym ze Slavią Praga, gdy jego zespół mimo tego, że przegrywał, odrobił dwubramkową stratę i zwyciężył 2:1 zapewniając sobie awans do fazy grupowej.

- Czesław Michniewicz, Luciano Spalletti, Rui Vitoria, Brendan Rodgers. Grupa trenerów kozaków. Czekam - pisze Mateusz Borek, komentator Viaplay.pl i dziennikarz "Kanału Sportowego".

SSC Napoli cieszy się z losowania w Lidze Europy. "Sześć pięknych meczów"

Na temat wyników losowania wypowiedzieli się również trenerzy innych zespołów, które trafiły do grupy C. Przed piątkowym wydarzeniem m.in. Luciano Spaletti szkoleniowiec SSC Napoli powiedział, że "nie ma żadnych preferencji". Włoch zapowiada jednak dobre widowisko.

- Nie miałem preferencji, ponieważ wiedziałem, że będzie tam zapisane Napoli. Ale jestem pewien, że to będzie sześć pięknych meczów - przyznał po losowaniu Spaletti. Przypomnijmy, że Legia Warszawa trafiła na SSC Napoli w fazie grupowej Ligi Europy właśnie w 2015 roku. Wtedy Polacy przegrali oba mecze. Pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 0:2, a rewanż 2:5.

Pierwsza kolejka fazy grupowej zaplanowana jest na 16 września, ostatnia - 9 grudnia. 17 i 24 lutego odbędzie się 1/16 finału, 10 i 17 marca 1/8 finału, zaś 7 i 14 kwietnia - ćwierćfinały. Mecze półfinałowe będą miały miejsce 28 kwietnia i 5 maja, a 18 maja odbędzie się wielki finał na Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan w Sewilli.

