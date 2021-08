Grupa śmierci dla Legii w Lidze Europy! Trudniej się chyba nie dało

Gdy Czesław Michniewicz w czwartek wieczorem wszedł do sali konferencyjnej, rozległy się brawa. - Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło, dziękuję za tak miłe przywitanie - zaczął trener Legii Warszawa. Gratulacje się należały, bo po pięciu latach przerwy Legia awansowała do fazy grupowej europejskich pucharów. I to nie do Ligi Konferencji, ale do bardziej prestiżowej i lepiej opłacanej Ligi Europy.

- Kogo chciałbym trafić w losowaniu: atrakcyjnych rywali, czy takich, których można pokonać i poprawić ranking? W szatni chłopcy żartowali, że dobrze by było zagrać z Anglikami, Niemcami i z kimś, z kim można wygrać - śmiał się Michniewicz. - Ja tak naprawdę nie mam ulubionych zespołów. W tygodniu nuciłem sobie na treningach hymn Romy, bo akurat go lubię, ale z nią nie zagramy, bo jesteśmy w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji - przypominał trener Legii.

Dariusz Mioduski tylko się uśmiechnął. Starzy, dobrzy znajomi

Legia na grupowych rywali nie czekała długo, bo ceremonia losowania rozpoczęła się w piątek w samo południe w Stambule, gdzie mistrzów Polski reprezentował Dariusz Mioduski. Prezes i właściciel Legii czwartkowej wygranej ze Slavią nie świętował na trybunach, bo do Turcji wyleciał wcześniej. Śledził losowanie na miejscu. A kiedy zobaczył, że Legia - która losowana była z czwartego, czyli ostatniego koszyka, więc teoretycznie mogła trafić na same lepsze zespoły - przydzielona została do grupy z SSC Napoli, Leicester City i Spartakiem Moskwa, tylko się uśmiechnął.

Napoli i Spartak to zespoły, z którymi mistrz Polski mierzył się już w ostatnich latach. Z Napoli w 2015 roku w fazie grupowej Ligi Europy, kiedy zespół prowadzony najpierw przez Henninga Berga, a później przez Stanisława Czerczesowa dwukrotnie przegrał: 0:2 i 2:5. Ze Spartakiem Moskwa kibice warszawskiej drużyny mają zdecydowanie przyjemniejsze wspomnienia, bo niemal równo 10 lat temu zespół prowadzony przez Macieja Skorżę wygrał na Łużnikach 3:2, choć przegrywał 0:2 (w pierwszym meczu było 2:2) i dzięki temu - dzięki słynnej już bramce Janusza Gola w doliczonym czasie - awansował do fazy grupowej Ligi Europy.

Mistrz Polski zagra teraz w grupie C. Pierwsza kolejka fazy grupowej zaplanowana jest na 16 września, ostatnia - 9 grudnia. 17 i 24 lutego odbędzie się 1/16 finału, 10 i 17 marca 1/8 finału, zaś 7 i 14 kwietnia - ćwierćfinały. Mecze półfinałowe będą miały miejsce 28 kwietnia i 5 maja, a 18 maja odbędzie się wielki finał na Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan w Sewilli.

Liga Europy. Tak wyglądają grupy w edycji 2021/22

Grupa A: Olympique Lyon, Rangers FC, Sparta Praga, Broendby

Grupa B: AS Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

Grupa C: Napoli, Leicester, Spartak Moskwa, Legia Warszawa

Grupa D: Olympiakos, Eintracht, Fenerbahce, Royal Antwerpia

Grupa E: Lazio, Lokomotiw, Olympique Marsylia, Galatasaray

Grupa F: Braga, Crvena zvezda, Łudogorec, Midtjylland

Grupa G: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

Grupa H: Dinamo Zagrzeb, Genk, West Ham United, Rapid Wiedeń

Do startu w fazie pucharowej uprawnione będą 24 drużyny: osiem zwycięzców fazy grupowej Ligi Europy, osiem drużyn, które zajmą drugie miejsca w fazie grupowej Ligi Europy i osiem drużyn, które zajmą trzecie miejsca w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zwycięzcy grup LE nie uczestniczą jednak w 1/16 i mają automatyczny awans do 1/8. Jeśli Legii nie udałoby się wygrać grupy albo zająć drugiego miejsca, ale skończyłaby na trzecim, wtedy na wiosnę zagra jeszcze w 1/16 Ligi Konferencji.