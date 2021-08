Ten kraj jeszcze nigdy nie grał w fazie grupowej pucharów, teraz świętuje awans. Niebywałe

Futbol lubi niespodzianki. Ale w tym przypadku mamy do czynienia z wielką sensacją, no bo jak inaczej nazwać awans klubu do europejskich pucharów z kraju, który liczy niespełna 35 tysięcy mieszkańców? Ale wróćmy na boisko. W pierwszym starciu pomiędzy FC Ryga a Lincoln RED imps padł remis. Rewanż odbył się już na Gibraltarze.

W 19. minucie prowadzenie objęli goście, a do siatki trafił Wakulko. Gospodarze wyrównali po golu Walkera. Na kolejne bramki trzeba było czekać do dogrywki. A w niej Lincoln - za sprawą Roya Chipolina i Kiana Ronana - strzelił dwa kolejne gole.

Historyczny wyczyn

Gibraltar jest członkiem UEFA dopiero od 2013 roku. Jeszcze nigdy w historii żadna drużyna z Gibraltaru nie grała w europejskich pucharach. Teraz zadebiutuje w Lidze Konferencji UEFA. Lincoln RED imps to klub, który w latach 70. założyli policjanci. Teraz ma na swoim koncie aż 25 mistrzostw. Lincoln kompletnie zdominował rozgrywki na Gibraltarze. Od 2003 roku tylko raz nie zdobył mistrzostwa.

Wartość rynkowa drużyny to około miliona euro. Wśród zawodników na próżno szukać gwiazd, ale są piłkarze z ciekawym CV. Scott Wiseman był w przeszłości zawodnikiem Hull City, a Brian Gomez ma na koncie występu w portugalskiej lidze.

Vladan Kovacević przez długi czas wyczyniał cuda w bramce Rakowa, ale ostatecznie Gent wygrał 3:0 i to Belgowie zagrają w Lidze Konferencji UEFA. Drużynie Marka Papszuna i tak należy się ogromny szacunek. Przypomnijmy, że w II rundzie Raków wyeliminował Suduvę Mariampol, następnie ograł Rubin Kazań, a teraz przez półtora meczu skutecznie bronił się przed Gentem. Tym większy szacunek, bo w rewanżu zabrakło jednego z głównych filarów obrony Rakowa Zorana Arsenicia, który złamał rękę.