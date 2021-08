Kibice Legii Warszawa przygotowali dla UEFA rebus. Cios tuż przed meczem ze Slavią

Dwa tygodnie temu, w czasie meczu z Dinamem Zagrzeb, zasiadający na trybunach kibice przygotowali oprawę poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. Poza symbolem Polski Walczącej na obiekcie Legii Warszawa pojawiła się także pirotechnika, co skutkowało nałożeniem kary na klub przez komisję dyscyplinarną UEFA. Na podstawie raportu złożonego przez delegata UEFA organizacja postanowiła zamknąć na jeden mecz północną trybunę stadionu Legii, czyli popularną "Żyletę", na której zasiadają najbardziej zagorzali kibice. Co więcej, mistrzowie Polski musieli zapłacić karę za doprowadzenie do niedrożności przejść komunikacyjnych.

Kibice Legii Warszawa przygotowali rebus. "D=F"

Władze Legii nie chciały, by w trakcie tak ważnego meczu jedna z trybun pozostała pusta, więc przekonały Uefę, że warto zapełnić ją dziećmi. Udało się. Już przed meczem wokół stadionu spacerowało w parach wielu młodych kibiców. "Młyn" został natomiast przeniesiony na południową trybunę. Tam też - tuż przed meczem - pojawił się rebus. Kibice przygotowali transparent z kaczką i logiem UEFA. Kaczka to po angielsku "duck". Kibice doprecyzowali: "D=F". W związku z tym można spodziewać się nałożenia kolejnych kar.