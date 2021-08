Nie jest dobrze! Polska piłka klubowa wciąż w trudnym położeniu. Nadzeja w Legii i Rakowie

Ranking krajowy UEFA ustalany jest na podstawie wyników osiągniętych w europejskich pucharach przez zespoły z danego kraju w ciągu pięciu ostatnich sezonów. Jeszcze niedawno Polska zajmowała odległe, 32. miejsce na 55 sklasyfikowanych krajów. Polskę wyprzedzały m.in. Białoruś, Słowacja czy Azerbejdżan.

Polskę w dół ciągną trzy sezony – 2016/17, 2017/18 i 2018/19. Wtedy Ekstraklasa nie miała żadnego przedstawiciela w fazie grupowej europejskich pucharów. W pierwszym w wyżej wymienionych sezonów polskie kluby zdobyły 2,875 punktu, w kolejnym 2,250, a w ostatnim zaledwie 2,125. W minionym sezonie karta trochę się odwróciła, a to dzięki temu, że w fazie grupowej Ligi Europy zagrał Lech Poznań. Polskie kluby łącznie zdobyły równo 4 punkty.

Awans Polski w rankingu krajowym UEFA. Ale to nadal odległe miejsce

Teraz wynik znowu jest lepszy niż zwykle. Pogoń Szczecin, Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa i Legia Warszawa zdobyły razem 3,375 punktu. A przecież na tym nie musi się skończyć. Raków ma jeszcze do rozegranie mecz z KAA Gent w ostatniej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu wicemistrz Polski wygrał 1:0 i jest bliżej awansu do fazy grupowej. Tam na pewno znajdzie się Legia Warszawa, ale mistrzowie Polski mają realne szanse na fazę grupową Ligi Europy po tym, jak zremisowali ze Slavią Praga 2:2 w pierwszym meczu o awans.

To wszystko sprawiło, że Polska awansowała w rankingu krajowym na 28. miejsce. i ma 14,625 punktu. Białoruś, Słowacja, Azerbejdżan i Słowenia znajdują się za plecami Polski. Co jest przed nami? 27. pozycję zajmuje Kazachstan, którzy wyprzedza Polskę o 0,375 punktu. Jest to minimalna strata, do nadrobienia jeszcze w tym sezonie. Dalej znajdują się Węgry, Rumunia czy Bułgaria. Ciężko wyrokować, gdzie może znaleźć się Polska na końcu sezonu. Aby dobrze punktować, należy awansować do fazy grupowej i punktować w niej najlepiej, jak się da. Przypomnijmy, że każde zwycięstwo w eliminacjach jest warte 1 punkt, a remis 0,5 punktu. W fazie grupowej te liczby się podwajają. Wszystkie zdobyte punkty sumuje się i dzieli przez liczbę drużyn występującą w pucharach, czyli w przypadku Polski na cztery. Awans do kolejnych faz oznacza bonusowe punkty.

Marzeniem polskich klubów i kibiców byłoby dobicie do miejsca 15. Aktualnie Ekstraklasa wystawia jeden zespół w eliminacjach do Ligi Mistrzów i trzy w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Kraj plasujący się na 15. pozycji może wystawić dwa zespoły w eliminacjach do Ligi Mistrzów, jeden do Ligi Europy i dwa do Ligi Konferencji Europy. To aktualnie jest odległym marzeniem. 15. miejsce zajmują Chorwaci i mają oni niespełna 10 punktów przewagi nad Polską. Aby tam się znaleźć, polskie kluby będą musiały pracować całymi latami. Przypomnijmy, że to właśnie mistrz Chorwacji, Dinamo Zagrzeb wyrzuciło Legię z eliminacji do Ligi Mistrzów. Warto jednak nadmienić, że w pierwszym meczu fazy play-off Dinamo zostało rozbite przez mołdawski Sheriff Tyraspol (0:3). Mołdawia zajmuje 37. miejsce w rankingu krajowym.

Ranking krajowy UEFA (stan na 25 sierpnia 2021):

