Czesi zachwyceni piłkarzem Legii Warszawa! "Wybił nas z rytmu"

- Mieliśmy okazje do zdobycia bramki, ale zamiast prowadzić 1-0, straciliśmy gola. Następnie wyrównaliśmy po stałym fragmencie gry, ale gol Josipa Juranovicia wybił nas z rytmu. Na szczęście przed przerwą udało nam się wyrównać na 2-2 - podkreślił na konferencji prasowej trener Slavii. Josip Juranović w fenomenalnym stylu pożegnał się z mistrzem Polski zdobywając piękną bramkę w 37. minucie meczu. Wideo zobaczycie TUTAJ>>>.

Josip Juranović sprawił, że Slavia zgubiła rytm. "Z Legią poradziliśmy sobie do przerwy"

"No i znowu mamy kłopoty. Te same, co dotychczas. Czyli niezgrana defensywa plus niepewnie grający bramkarz Ondrej Kolar" - pisały po meczu Slavii Praga z Legią Warszawa czeskie media. Do postawy golkipera mistrza Czech odniósł się także na konferencji trener Trpisovsky.

- Staramy się wspierać naszego bramkarza, ale pierwszy stracony gol zostawił ślad w meczu i czuje się on odpowiedzialny za tę sytuację. Prawdopodobnie przeżywa ją najgorzej odkąd go znam. W meczach, które do tej pory graliśmy, nie miał zbyt wielu sytuacji do bronienia. Wszyscy pracujemy nad tym, by odzyskał pewność siebie. Piłka nożna to gra błędów, ale potrzebujemy z powrotem jego pewności - oznajmił szkoleniowiec.

Problemów w meczu z Legią Warszawa 45-latek zauważył jednak znacznie więcej. - Musimy zwiększyć wydolność zawodników, bo z Legią poradziliśmy sobie do przerwy grając w dobrym tempie, ale chcemy wydłużyć taką grę do 60 minut. Tylko zawodnicy, którzy są z nami od początku przygotowań, są w stanie rozegrać cały mecz - stwierdził.

Rewanż między obiema drużynami o miejsce w fazie grupowej Ligi Europy odbędzie się już w przyszły czwartek 26 sierpnia w Warszawie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21:00. Relacja na żywo dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.