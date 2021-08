Cudowny gol Emrelego ze Slavią! A potem jeszcze piękniejsza scena [WIDEO]

Legia Warszawa nie zdołała wyeliminować faworyzowanego Dinama Zagrzeb i awansować do IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Po wywalczonym w świetnym stylu remisie 1:1 w stolicy Chorwacji legioniści przegrali 0:1 w rewanżowym spotkaniu rozgrywanym przy Łazienkowskiej.

Piękne sceny na stadionie Sinobo. Emreli wsparł Pekharta

Po odpadnięciu z eliminacji do Ligi Mistrzów Legia dostanie szansę na awans do Ligi Europy. Mistrzowie Polski mierzą się właśnie w pierwszym spotkaniu IV rundy eliminacji tych rozgrywek ze Slavią Praga. Na tablicy wyników widnieje wynik 1:2.

W 20. minucie gry na stadionie Sinobo w Pradze Mahir Emreli przepięknym trafieniem dał prowadzenie Legii Warszawa. Napastnik otrzymał świetne podanie za linię obrońców od Maika Nawrockiego i przelobował Ondreja Kolara.

Zaraz po tej bramce doszło do pięknych scen. Strzelec bramki zaraz po jej zdobyciu podbiegł do ławki rezerwowych Legii i przytulił kontuzjowanego Tomasa Pekharta. To właśnie Czech miał wyjść w pierwszym składzie na to spotkanie, ale doznał kontuzji na rozgrzewce i został zamieniony przez Emreliego.

W 34. minucie do wyrównania doprowadził Dunćzyk Alexander Bah, ale już trzy minuty później ponownie na prowadzenie wyprowadził Legię Josip Juranović.