Legia Warszawa rozpoczyna walkę o Ligę Europy! Gdzie i kiedy oglądać pierwszy mecz ze Slavią? [TRANSMISJA]

Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza była blisko awansu do decydującej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W stolicy Chorwacji Legia zremisowała 1:1, natomiast w rewanżu przy Łazienkowskiej Dinamo Zagrzeb minimalnie wygrało 1:0. Choć mistrzowie Polski pożegnali się z nadziejami na Champions League, powalczą o fazę grupową Ligi Europy. Zapewniony mają już natomiast udział w Lidze Konferencji.

Rywalem Legii Warszawa w IV rundzie Ligi Europy będzie Slavia Praga. Mistrzowie Czech będą prawdopodobnie najtrudniejszym rywalem, z jakim dotychczas mierzyła się drużyna Czesława Michniewicza w europejskich pucharach. Drużyna ze stolicy Czech to ćwierćfinalista poprzedniej edycji Ligi Europy. Na tym etapie zostali zatrzymani dopiero przez Manchester United, który zagrał później w finale rozgrywek. W tym sezonie jednak wydaje się, że Czesi są w słabszej dyspozycji. Slavia również miała szansę na awans do Ligi Mistrzów, ale odpadła na tym samym etapie co Legia po dwumeczu z węgierskim Ferencvarosem.

- Zagramy z bardzo dobrym zespołem, który świetnie radzi sobie w Europie od lat. Poprzednio grali w ćwierćfinale Ligi Europy, mieli aspiracje, by grać w Lidze Mistrzów. Spodziewamy się dobrego widowiska. Widzę duże różnice w dyscyplinie taktycznej w porównaniu Slavii z GNK Dinamo. Slavia jest bardziej zdyscyplinowana taktycznie, nie pozwala rywalom na stworzenie wielu szans. GNK Dinamo pozwalało sobie na więcej improwizacji - powiedział przed meczem trener Legii Czesław Michniewicz.

Slavia Praga - Legia Warszawa. Gdzie i o której oglądać?

Spotkanie w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Europy pomiędzy Slavią Praga a Legią Warszawa rozpocznie się w czwartek 19 sierpnia o godzinie 19:00. Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP 2 oraz online na sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.