Vadis Odjidja-Ofoe mówi o "odkryciu ekstraklasy". "Znam polską mentalność"

Przypomnijmy, że Vadis Odjidja-Ofoe to były piłkarz Legii Warszawa, który obecnie reprezentuje barwy KAA Gent. W rozmowie z WP SportoweFakty pomocnik skomentował najbliższe starcie w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. W środę w Bielsku-Białej rozegrane zostanie pierwsze spotkanie Rakowa Częstochowa właśnie z Gentem.

Raków Częstochowa? Odjidja-Ofoe: Bramkarz dobrze wykonuje robotę. Łatwo nie będzie. Musimy się solidnie przygotować

Wiele mówi się o Rakowie Częstochowa, który brnie przez kolejne etapy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zespół Marka Papszuna był niejednokrotnie spisywany na straty i takie głosy słychać też przed starciem z Gentem, ale Vadis Odjidja-Ofoe nie zamierza lekceważyć przeciwnika. Jakie zalety ma wicemistrz Polski?

- Sporo meczów Rakowa kończyło się wynikiem 0:0, co również oznacza, że bramkarz dobrze wykonuje robotę. No cóż, musimy się na niego solidnie przygotować... Natomiast wciąż mam w Polsce znajomych i opowiadali mi o Rakowie ciekawe rzeczy. Że to odkrycie polskiej ekstraklasy w ostatnich sezonach, że to klub budowany bardzo sensownie, wiedzący co i jak ma grać. Łatwo zatem nie będzie - powiedział pomocnik KAA Gent.

W III rundzie Raków pokonał Rubin Kazań 1:0 w dwumeczu. Pierwsze starcie z Rosjanami zakończyło się remisem, jednak Polacy okazali się silniejsi na stadionie rywala. "Dołączyli do listy wstydu" - piszą rosyjskie media o Rubinie, który odpadł z LKE. Wynik ten nie dziwi byłego piłkarza Legii Warszawa, który "zna polską mentalność".

- Oglądaliśmy fragmenty ich meczów na wideo. Na pewno fakt, że wyeliminowali Rubin Kazań jest pewną niespodzianką, zwłaszcza, że Rosjanie mieli w ostatniej minucie karnego, ale... znam polską mentalność, wiem, że polskie zespoły niechętnie się poddają. Wiadomo więc było, że Raków z Rubinem powalczy, zwłaszcza, że wynik pierwszego meczu sprawę awansu zostawiał otwartą - dodał Belg.

Belgijski zespół jest dobrze znany polskim kibicom. W 2018 roku z tym zespołem w III rundzie eliminacji do Ligi Europy mierzyła się Jagiellonia Białystok. Polski zespół przegrał wówczas w dwumeczu 1:4 (0:1 w Białymstoku i 1:3 w Gandawie). Mecz rozpocznie się o godz. 18:00. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja tekstowa będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.