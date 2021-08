Ostatnia przeszkoda na drodze Rakowa do fazy grupowej. Kiedy pierwszy mecz?

W pierwszym spotkaniu Rakowa z Rubinem, rozgrywanym w Bielsku-Białej, padł bezbramkowy remis. To oznaczało, że w Kazaniu wyraźnym faworytem do awansu byli gospodarze, ale Raków chciał dokonać tego, co świetnie mu się udawało na polskim podwórku, a więc sprawić dużą niespodziankę.

Po raz drugi jednak po regulaminowych 90 minutach było 0:0. Sprawa awansu rozstrzygnęła się w drugiej połowie dogrywki. Najpierw z boiska zdjęty został szalejący na boisku Kwaratskelia, a już w pierwszej akcji po wznowieniu gry Samosznikow na tyle ostro sfaulował Długosza, że obejrzał drugą żółtą i czerwoną kartkę.

Raków bardzo szybko wykorzystał przewagę liczebną. W 111. minucie gry wicemistrzowie Polski przeprowadzili znakomitą akcję, której wieńczeniem było podanie Papanikolaou do Gutkovskisa, który strzałem głową z pola karnego pokonał bramkarza rywali.

To nie był koniec emocji, bo w ostatniej akcji meczu ,zdaniem węgierskiego sędziego, Dominik Wydra faulował strzelającego przeciwnika w polu karnym. Mimo protestów piłkarzy Rakowa był rzut karny, ale po raz kolejny swoje umiejętności potwierdził Vladan Kovacević, który genialnie obronił uderzenie z jedenastu metrów Seada Haksabanovicia i zapewnił Rakowowi Częstochowa historyczny sukces w postaci wyeliminowania Rubina Kazań i awansu do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

W kolejnej rundzie Raków Częstochowa zmierzy się z KAA Gent. Belgijski zespół okazał się minimalnie lepszy od łotewskiego RFS Ryga. W pierwszym spotkaniu rozgrywanym w Belgii padł remis 2:2. Na Łotwie lepsi okazali się piłkarze Gentu, którzy zwyciężyli 1:0. Tym samym to belgijski zespół jest ostatnią przeszkodą Rakowa Częstochowa w drodze do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Belgijski zespół jest dobrze znany polskim kibicom. W 2018 roku z tym zespołem w III rundzie eliminacji do Ligi Europy mierzyła się Jagiellonia Białystok. Polski zespół przegrał wówczas w dwumeczu 1:4 (0:1 w Białymstoku i 1:3 w Gandawie). Na dodatek piłkarzem Gentu jest dobrze znany z występów w Legii WarszawaVadis Odjidja-Ofoe.

Ostatni dwumecz przed Rakowem Częstochowa. Kiedy pierwszy mecz?

To będzie jeden z najważniejszych meczów dla Rakowa Częstochowa w ich stuletniej historii klubu. Nigdy wcześniej Raków nie grał w europejskich pucharach. Pierwszy mecz z KAA Gent odbędzie się 19 czerwca w Bielsku-Białej. Rewanż zaplanowano na 26 sierpnia w Belgii. Na ten moment nie ma potwierdzenia, gdzie będzie można obejrzeć to spotkanie.