Najbliższy rywal Legii w pucharach ocenił siłę mistrzów Polski

We wtorek Legia Warszawa przegrała 0:1 z Dinamem Zagrzeb i odpadła w III rundzie el. Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski mają już zagwarantowany udział w fazie grupowej Ligi Konferencji, ale wciąż są w grze o bardziej prestiżową Ligę Europy. Ich rywalem w ostatniej fazie eliminacyjnej będzie Slavia Praga.

Napastnik Slavii Praga: Legia to bardzo trudny przeciwnik. Dwumecz będzie zacięty

Prażanie w ostatnich dwóch latach z powodzeniem występowali w europejskich pucharach. Dwa lata temu zremisowali w grupie Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i FC Barceloną, natomiast w sezonie 2020/2021 dotarli do 1/4 finału Ligi Europy. Z tego powodu Slavia była zdecydowanym faworytem dwumeczu z Ferencvarosem w III rundzie el. Ligi Mistrzów. Ostatecznie lepsi byli Węgrzy, którzy w pierwszym meczu wygrali 2:0. We wtorkowym rewanżu Slavia zdominowała rywali, ale odrobiła straty jedynie częściowo, zwyciężając zaledwie 1:0.

Na temat nadchodzącego spotkania z Legią Warszawa wypowiedział się Stanislav Tecl, napastnik Slavii. - Przygotowania nie będą trudne, bo to kolejny wielki dwumecz. Wygląda na to, że mecze z Legią będą jeszcze bardziej zacięte. Pieprzu dodaje fakt, że to sąsiedzkie derby. Legia to bardzo trudny przeciwnik. Będziemy musieli zagrać na podobnym poziomie jak w rewanżu z Ferencvarosem z lepszą skutecznością w końcowej fazie - powiedział Czech.

Legioniści nie będą mieli zbyt czasu na odpoczynek przed kolejnymi spotkaniami w europejskich pucharów. Pierwszy mecz Legii ze Slavią odbędzie się w czwartek 19 sierpnia o godzinie 19:00 w Pradze, a rewanż tydzień później 26 sierpnia o godzinie 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski poinformował, że oba mecze mistrzów Polski będą transmitowane w TVP Sport.