Jako pierwszy z polskich klubów grę w eliminacjach Ligi Konfrencji Europy rozpoczął Śląsk Wrocław, który awansował do drugiej rundy. Zespół Jacka Magiery wygrał na wyjeździe 2:1, a u siebie pokonał Paide Linnameeskond 2:0 po bramkach Patryka Janasika i Victora Garcii. Kolejnym przeciwnikiem Śląska będzie Ararat Erewan. Ale co dalej?

REKLAMA

Zobacz wideo "Podolski to jest już trochę taki miś z Krupówek. Ale to jest piękna historia"

Najszybciej zaczął Śląsk. Polskie drużyny nie mogły na siebie trafić

UEFA podzieliła drużyny na grupy przed losowaniem III rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Wiadomo już, że w tej fazie nie może dojść do polskiego pojedynku. Co prawda Raków Częstochowa i Suduva zostały rozstawione, a Śląsk, Pogoń i ich rywale znalazły się w grupie nierozstawionej, ale UEFA zastrzegła, że drużyny z tej samej federacji nie mogą trafić na siebie w losowaniu.

Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy

Polskie drużyny poznały możliwych rywali w III rundzie eliminacji LKE

I tak Śląsk znalazł się w grupie I. Jeśli wyeliminowałby w II rundzie Ararat Erewan z Armenii, to w III rundzie, to trafiłby na Arda Kyrdżali (Bułgaria) lub Hapoel Beer Szewa (Izrael). Nie zagrają zatem z wygranymi par Dinamo Batumi (Gruzja) / BATE Borisov (Białoruś), FK Partizan (Serbia) / FC DAC 1904 Dunajská Streda (Słowacja) i FK Astana (Kazachstan) / AS Áris (Grecja).

Ale akcja! Legia Warszawa może trafić na tę samą parę w Lidze Mistrzów i Lidze Europy

W przypadku zwycięstwa Rakowa Częstochowa z Suduvą w II rundzie jego rywalem w kolejnej fazie eliminacji będzie Rubin Kazań. Trafił najgorzej jak mógł. Odrzucone zostały inne, łatwiejsze możliwości, czyli pary FK Cukaricki (Serbia) / Sumqayit FK (Azerbejdżan), Łokomotiw Płowdiw (Bułgaria) / 1.FC Slovácko Uherské Hradište (Czechy) i HNK Hajduk (Chorwacja) / Toboł Kustanaj (Kazachstan).

Pogoń Szczecin w przypadku wygranej z FK Osijek w II rundzie zagra w III rundzie el. LKE i zmierzy się z CSKA Sofia z Bułgarii lub FK Liepaja z Łotwy. Nie wylosowali zatem LASK Linz z Austrii, który wydawał się najtrudniejszym rywalem, a także żadnej z par Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Ashdod SC (Izrael) i Sutjeska (Czarnogóra)/ Maccabi Tel Awiw (Izrael).

Śląsk, Raków i Pogoń znają potencjalnych rywali w III rundzie el. Ligi Konferencji

Walka w II rundzie od czwartku. Kolejna faza eliminacji już w sierpniu

Mecze III rundy zostaną rozegrane 5 i 12 sierpnia. Natomiast już w czwartek, 22 lipca pierwsze pojedynki II rundy. Przypomnijmy, że wcześniej swoich potencjalnych rywali poznała Legia Warszawa. W przypadku awansu do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów mistrzowie Polski trafią na zwycięzcę dwumeczu Dinama Zagrzeb z Omonią Nikozja, a w przypadku porażki zagrają w III rundzie eliminacji Ligi Europy z przegranym tej samej pary.