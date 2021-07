Śląsk Wrocław w kolejnej rundzie el. Ligi Konferencji! Już znają rywala

Wrocławianie przed czwartkowym rewanżem byli w bardzo dobrej sytuacji. W pierwszym meczu wygrali bowiem na wyjeździe 2:1. Pierwszego gola strzelili w 67. minucie (Fabian Piasecki). Dziesięć minut później do własnej bramki trafił Wojciech Golla. Zwycięską bramkę Śląsk zdobył w 89. minucie. Z lewej strony dośrodkował Krzysztof Mączyński, a głową z trzech metrów do bramki strzelił Węgier Mark Tamas.

Rehabilitacja Exposito

W rewanżu piłkarze Śląska od początku meczu dominowali. To oni prowadzili grę, dłużej byli przy piłce. Nie mieli jednak dużo sytuacji bramkowych. W 22. minucie powinni jednak objąć prowadzenie. Po znakomitym podaniu między dwóch obrońców Mateusza Praszelika kapitalną okazję na 13 metrze miał Erik Exposito, ale trafił wprost w bramkarza. Hiszpan zrehabilitował się tuż przed przerwą. Dostał dobre podanie na piąty metr od Krzysztofa Mączyńskiego, starł się z obrońcą z Ghany - Isshaku Kondą, ale zdołał odegrać do stojącego obok Patryka Janasika. Pomocnik Śląska w tej części źle dośrodkował, ale w tej sytuacji strzelił obok bramkarza i zdobył gola.

W drugiej połowie obraz gry nie zmienił się. To Śląsk wciąż atakował, a rywale bronili się całym zespołem na swojej połowie i szukali okazji do kontrataków. W 53. minucie Garcia strzelał technicznie z ponad 30 metrów z rzutu wolnego, ale trafił w słupek. 120 sekund później Exposito na piątym metrze był przytrzymywany przez obrońcę przy uderzeniu, ale sędzia nie odgwizdał rzutu karnego, a Hiszpan głową trafił nad poprzeczką. W 66. minucie drużyna Jacka Magiery, który był już na ławce (przed tygodniem leczył COVID-19) podwyższyła wynik. Na prawym skrzydle do dalekiego podania dobiegł Janasik, zgrał do Waldemara Soboty w pole karne, a ten z łatwością położył rywala, dośrodkował na piąty metr i Garcia szczęśliwie wepchnął piłkę do bramki.

W doliczonym czasie gry na jedenastym metrze świetną okazję miał wprowadzony Piasecki, ale dwa razy został zablokowany.

Kolejnym przeciwnikiem Śląska będzie Ararat Erewan. Ormiański zespół sprawił dużą niespodziankę, pokonując w dwumeczu węgierski MOL Fehervar. Pierwsze spotkanie już w przyszłym tygodniu. W tej fazie rozgrywek dołączą dwa kolejne polskie zespoły: Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin. Ci pierwsi zmierzą się z litewskim zespołem Suduva, a rywalem Pogoni będzie chorwacki Osijek.

Śląsk Wrocław - Paide Linnameeskond 2:0 (1:0)

Bramki: Janasik (41.), Garcia (66.)

Śląsk: Szromnik - Lewkot, Golla, Tamas - Janasik (71. Musonda), Mączyński, Makowski, Garcia Ż (82. Stiglec) - Sobota (72. Schwarz), Exposito (65. Piasecki), Praszelik (65. Pich).

Paide: Aksalu - Tur, Konda, Razak Yusif Ż, Kase (69. Piht), Saliste - Luts (69. Drame), Mosnikov (46. Mool), Frolov - Anier, Owusu-Sekyere (46. Ojamaa).