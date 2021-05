Atak na Rashforda po finale w Gdańsku. "Jeden z nich jest nauczycielem"

Manchester United, po dramatycznej serii rzutów karnych, przegrał finał Ligi Europy z Villareal. Rulli obronił uderzenie Davida de Gei w 11. kolejce, dzięki czemu to hiszpański zespół zwyciężył. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1 - po bramkach Gerarda Moreno i Edinsona Cavaniego.

Po zakończeniu spotkania w mediach społecznościowych pojawiło się wiele negatywnych komentarzy pod adresem piłkarzy Manchesteru United. Marcus Rashford zdradził, że padło "co najmniej 70 obelg na tle rasowym" w jego kierunku. - Najbardziej jestem oburzony, że jednym z autorów, który zostawił masę emotikonów małpy, jest nauczyciel matematyki z otwartym profilem. On uczy dzieci! I wie, że może swobodnie znęcać się na tle rasowym bez żadnych konsekwencji - dodał piłkarz Manchesteru United.

Villareal zagra w Lidze Mistrzów!

Finał Ligi Europy rozwiał ostatnią wątpliwość co do tego, kto zagra w przyszłorocznej Lidze Mistrzów bez konieczności eliminacji. Zgodnie z regulaminem, zwycięzca Ligi Europy ma prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, chyba, że taki zespół zapewnił sobie awans poprzez zajęcie odpowiedniego miejsca w swojej lidze. Oznacza to, że Villarreal w środę grał o awans do Ligi Mistrzów. W lidze hiszpańskiej zajęli siódme miejsce, które dałoby im prawo gry w Lidze Konferencji.