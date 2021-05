Niezwykły gest po golu w finale Ligi Europy w Gdańsku. Moreno dotrzymał słowa

Gerard Moreno w środę znacząco przyczynił się do wygrania Ligi Europy przez Villareal. Piłkarz hiszpańskiego zespołu strzelił w pierwszej połowie bramkę, dzięki której zespół Unaia Emery'ego wyszedł na prowadzenie. Później, w serii rzutów karnych, pokonał Davida de Geę po raz drugi, a jego zespół ostatecznie wygrał po tym, gdy Rulli obronił uderzenie bramkarza Manchesteru United.

REKLAMA

Zobacz wideo "Wielu kibiców czekało na piłkarzy. Jeden zrobił miłą niespodziankę"

Reprezentacja Polski już może się bać. Następca Ramosa. Fenomen

Gerard Moreno, będący gościem talk-show "La Resistencia" obiecał, że jeśli strzeli bramkę w finale Ligi Mistrzów, odda hołd lekarzom za walkę z pandemią. I słowa dotrzymał - po pokonaniu Davida de Gei, skupił na sobie uwagę kamer i wykonał gest przypominający wykonanie zastrzyku.

Gerard Moreno to czołowy strzelec Villarealu w tym sezonie. Łącznie we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 30 bramek, z czego 7 w Lidze Europy, będąc jednym z najskuteczniejszych piłkarzy w tych rozgrywkach.

Ale akcja! Piłkarz Lecha Poznań królem strzelców Ligi Europy

Villareal zagra w Lidze Mistrzów!

Finał Ligi Europy rozwiał ostatnią wątpliwość co do tego, kto zagra w przyszłorocznej Lidze Mistrzów bez konieczności eliminacji. Zgodnie z regulaminem, zwycięzca Ligi Europy ma prawo gry w fazie grupowej Ligi Mistrzów, chyba, że taki zespół zapewnił sobie awans poprzez zajęcie odpowiedniego miejsca w swojej lidze. Oznacza to, że Villarreal w środę grał o awans do Ligi Mistrzów. W lidze hiszpańskiej zajęli siódme miejsce, które dałoby im prawo gry w Lidze Konferencji.