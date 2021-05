Nawet sędzia był w szoku! Absurdalna decyzja Bruno Fernandesa przed rzutami karnymi [WIDEO]

Decyzja Bruno Fernandesa okazała się być fatalna w skutkach, ponieważ ostatecznie to hiszpański zespół okazał się być o jeden rzut karny lepszy. Jedyną jedenastkę zmarnował bramkarz Manchesteru United David de Gea przy stanie 11:10 dla rywali. Po 90 minutach i regulaminowym czasie było 1:1 po bramkach Gerarda Moreno i Edinsona Cavaniego.

Bruno Fernandes oddał pierwszy rzut karny

Do sieci trafił film, na którym widać, że to Manchester United wygrał losowanie dotyczące rozpoczęcia konkursu rzutów karnych. Portugalczyk po rozmowie z Raulem Albiolem z Villarealu postanowił oddać ten przywilej rywalom. Informacja ta została potwierdzona przez "The Athletic". Zaskoczony całą sytuacją był nawet prowadzący mecz arbiter główny Clement Turpin z Francji, co można zobaczyć na tym nagraniu:

Decyzja Fernandesa może dziwić, ponieważ w większości przypadków konkurs jedenastek wygrywa zespół, które je rozpoczyna. Według badań dzieje się tak aż w 60,5 proc. przypadków.

Fani Manchesteru United uważają, że Fernandes popełnił duży błąd, oddając rywalom przywilej wykonywania pierwszego rzutu karnego. "Hahaha! Fernandes wygrał losowanie i pozwolił Villarealowi strzelić jako pierwszy. Ta decyzja kosztowała jego drużynę puchar", "Należy zadać pytania, co u licha zrobił Bruno Fernandes podczas losowania?", "Najgorsza rzecz, jaką Bruno Fernandes zrobił w United" - to tylko niektóre z krytycznych opinii fanów Manchesteru United, które znalazły się na Twitterze. Po zwycięstwie Villarrealu na boisku można było zobaczyć Fernandesa ze łzami w oczach.

Co więcej, na siedem ostatnich konkursów rzutów karnych Manchester United wygrał tylko raz. Miało to miejsce w trzeciej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej w 2019 roku z Rochdale.

Finał Ligi Europy był przedostatnim akcentem tego klubowego sezonu. W sobotę czeka nas jeszcze finał Ligi Mistrzów, gdzie zmierzy się Manchester City i Chelsea.