Miażdżąca seria Davida De Gei. Finał w Gdańsku to nie przypadek

Środowy finał Ligi Europy rozgrywany w Gdańsku był niezwykle emocjonujący. Po raz pierwszy od dawna na stadionie pojawili się kibice, którzy zajęli 25 proc. miejsc na stadionie. W regulaminowym czasie gry obejrzeliśmy tylko dwie bramki. Pierwszego gola zdobył Villarreal za sprawą Gerarda Moreno w 29. minucie, a wyrównał w 55. minucie napastnik Manchesteru United Edinson Cavani.

Dodatkowe 30 minut nie przyniosło zmiany rezultatu, więc o końcowym rozstrzygnięciu musiały zadecydować rzuty karne. Zawodnicy obu drużyn przez długi czas byli bezbłędni. Dopiero w 11 serii do swoich uderzeń podeszli bramkarze i wtedy pomylił się David De Gea. Konkurs "jedenastek" zakończył się wynikiem 11:10 dla Villareal i to hiszpańska drużyna cieszyła się ze zdobycia trofeum.

Największym przegranym i jednocześnie pechowcem finału w Gdańsku stał się więc David De Gea, który w trakcie spotkania nie miał zbyt wiele pracy. Villarreal oddał zaledwie jeden celny strzał na jego bramkę, który właśnie zakończył się golem. W serii rzutów karnych jednak zawiódł, podobnie z resztą jak jego odpowiednik z drużyny przeciwnej Geronimo Rulli. Argentyńczyk pewnie wykorzystał strzał z jedenastu metrów.

De Gea potwierdził w środę jak duży problem ma z bronieniem rzutów karnych, poprawiając niechlubną statystykę nieobronionych rzutów karnych z rzędu aż do 38! Ostatni raz karnego obronił ponad 5 lat temu. Zatrzymał wtedy ówczesnego napastnika Evertonu Romelu Lukaku w półfinale Pucharu Anglii rozgrywanym dokładnie 23 kwietnia 2016 roku.

David De Gea ma za sobą udany sezon, który zaowocował powołaniem do reprezentacji Hiszpanii na zbliżające się Euro 2021. W 36 spotkaniach rozegranych dla Manchesteru we wszystkich rozgrywkach Hiszpan 12 razy zachowywał czyste konto. Wydaje się jednak, że decyzja podjęta przez Ole Gunnara Solskjaera o wystawieniu go w Gdańsku była nietrafiona. Norweg mógł skorzystać z drugiego bramkarza Deana Hendersona, który grał w tym sezonie mniej, ale ma lepsze statystyki w bronieniu rzutów karnych. Odkąd Anglik występuje w drużynach seniorskich na dziewięć ostatnich prób przeciwników zatrzymał trzy. Ostatni raz w marcu ubiegłego roku jeszcze w barwach Sheffield United.