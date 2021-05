Gdzie i kiedy oglądać finał Ligi Europy Manchester United - Villarreal? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Sezon 2020/2021 niechybnie zmierza ku końcowi. Po finalizacji rozgrywek ligowych pozostały finały europejskich pucharów. W środę 26 maja odbędzie się pierwszy z nich, konkretniej na Polsat Plus Arenie w Gdańsku. W Lidze Europy Villarreal zmierzy się z Manchesterem United i stanie przed szansą na wygranie pierwszego trofeum w Europie.

Liga Europy. Historyczny wyczyn Unaia Emery’ego. Żaden inny trener nie awansował tyle razy do finału europejskich rozgrywek

Manchester United w finale Ligi Europy będzie musiał się zmagać z brakiem Harry’ego Maguire’a, Anthony’ego Martiala oraz Phil Jonesa. Szczególnie uciążliwy jest brak byłego defensora Leicester City, który nabawił się kontuzji stawu skokowego. – Jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania. Anthony nie zdążył na finał, a Phil nie będzie dostępny. W przypadku Harry’ego to myślę, że będzie na ławce, może spróbuje odegrać jakąś rolę w tym spotkaniu – powiedział Ole Gunnar Solskjaer na konferencji prasowej.

Unai Emery przystąpi do finału Ligi Europy jedynie bez Vincenta Iborry i Samuela Chukwueze. Hiszpański szkoleniowiec stanie przed szansą wygrania tych rozgrywek po raz czwarty w historii. Emery wygrał je z Sevillą trzy razy z rzędu w latach 2013-2016. Do tego ten finał będzie dla niego piątym w całej karierze. Żaden inny szkoleniowiec nie był tyle razy finalistą jednych rozgrywek. – Dla mnie każdy finał jest inny. Czasem jesteś faworytem, a czasem nie. W meczu ważna jest nasza dyspozycja i szanse, do jakich będziemy w stanie dochodzić – stwierdził Emery.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Manchester United – Villarreal?

Mecz pomiędzy Villarrealem a Manchester United rozpocznie się 26 maja o godzinie 21:00. Na trybunach zasiądzie 9500 kibiców, a arbitrem meczu będzie Clement Turpin z Francji. Transmisję z tego starcia w polskiej telewizji będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz online w aplikacji Ipla.TV bądź na sport.tvp.pl. Relacja tekstowa z meczu także na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.