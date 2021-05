Policja i Lechia komentują atak na kibiców Manchesteru United

We wtorek późnym wieczorem grupka zamaskowanych kiboli Lechii zaatakowała na gdańskiej starówce sympatyków Manchesteru United. - W ruch poszło szkło. Nie wiedziałem, co się dzieje. Dostałem jakimś odłamkiem. Siedzieliśmy spokojnie, nie umiem zebrać myśli. To był moment - mówił dla "Gazety Wyborczej" Jacob, który przyjechał do Polski z Anglii. Inny z kibiców relacjonuje, że napastnicy "rzucili się na nich z pięściami". Całe zamieszanie trwało kilkadziesiąt sekund. Po błyskawicznym ataku pseudokibiców ogródek knajpy nie wyglądał najlepiej, zresztą sami zobaczcie:

Jak informuje portal express.co.uk, trzech Anglików jest rannych.

Finał Ligi Europy. Napad na kibiców Manchester United w centrum Gdańska ilgod

Lechia odcina się od pseudokibiców

"Lechia Gdańsk potępia zdarzenie, do jakiego doszło na ulicach miasta przed finałem Ligi Europy. Wszyscy czekaliśmy od długiego czasu na finał dużej europejskiej imprezy piłkarskiej, która powinna być tylko i wyłącznie świętem futbolu. Był to incydent, z którym nasz Klub się nie identyfikuje i nie akceptuje tego typu zachowań" - czytamy w oficjalnym komunikacie Lechii.

A co ma do powiedzenia policja?

- Na miejsce zostali skierowani policjanci. Niestety po kilku minutach sprawców już nie było, bo się rozbiegli. Policjanci sprawdzili pobliski teren i przeprowadzili rozmowy z osobami, które mogły mieć informacje na temat zdarzenia oraz sprawców. Przyjęto zawiadomienie o przestępstwie, funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca oraz przesłuchali pierwszych świadków. Funkcjonariusze przeanalizowali zapisy z monitoringu, trwa ustalanie i zabezpieczanie kolejnych nagrań. (...) Mamy już pierwsze ustalenia, prawdopodobnie będziemy publikować wizerunki osób, które brały udział w tym zdarzeniu. Zatrzymania są tylko kwestią czasu - mówi "WP SportoweFakty" kom. Michał Sienkiewicz, z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Finał LE. Kiedy i o której?

W środę o godzinie 21:00 na Baltic Arena Manchester United zmierzy się z Villarrealem w finale Ligi Europy. Hiszpanie jeszcze nigdy nie wygrali międzynarodowego trofeum, zaś United zdobyło puchar LE wiosną 2017 roku, gdy pokonali Ajax Amsterdam. Anglicy będą faworytami.

