Liga Europy. Kiedy rewanże? Jakie wyniki premiują zespoły do awansu do finału?

Manchester United w pierwszej połowie przegrywał 1:2 z Romą za sprawą bramek zdobytych przez Lorenzo Pellegriniego (z rzutu karnego) oraz Edina Dzeko, natomiast w drugiej odsłonie spotkania do bramki trafiali tylko zawodnicy prowadzeni przez Ole Gunnara Solskjaera. Ostatecznie mecz się skończył wygraną Manchesteru United (6:2). Dwie bramki zdobyli Bruno Fernandes oraz Edinson Cavani, a po jednym golu na listę strzelców wpisał się Paul Pogba oraz Mason Greenwood.

W drugim spotkaniu Villarreal pokonał Arsenal 2:1 po bramkach Manu Triguerosa oraz Raula Albiola. W drugiej połowie z powodu dwóch żółtych kartek przedwcześnie boisko opuścił Dani Ceballos (Arsenal) oraz Etienne Capoue (Villarreal), a z rzutu karnego gola kontaktowego strzelił Nicolas Pepe.

Liga Europy. Jakie wyniki premiują dane zespoły do awansu do finału?

Manchester United podejdzie do rewanżu w bardzo komfortowej sytuacji. Wiceliderowi Premier League do awansu do finału wystarczy nawet potencjalna porażka 0:3, a poza tym może zremisować lub wygrać. Roma może awansować do finału w przypadku wygranej 4:0 (premiują ich bramki zdobyte na wyjeździe) lub 5:1 - Włosi muszą wygrać rewanż przynajmniej czterema bramkami. Z kolei jeśli zespół prowadzony przez Paulo Fonsecę wygra 6:2, to odbędzie się dogrywka.

Villarrealowi do awansu do finału w Gdańsku wystarczy bezbramkowy remis. Arsenal potrzebuje wygranej – jeśli pokona rywala 1:0, to awansuje dzięki zasadzie bramek na wyjeździe. W innym wypadku londyńczycy muszą zwyciężyć przynajmniej dwoma golami.

Liga Europy. Kiedy odbędą się rewanże?

Oba spotkania rewanżowe w półfinale Ligi Europy odbędą się 7 maja o godzinie 21:00. Roma zagra z Manchesterem United na Stadio Olimpico w Rzymie, a Arsenal z Villarrealem na Emirates Stadium w Londynie. Relacje na żywo z tych spotkań będą dostępne na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.