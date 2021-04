Angielskie kluby w półfinale Ligi Europy! Zabójcze sześć minut Arsenalu

W gorszej sytuacji przed rewanżem byli londyńczycy. W pierwszym meczu w dramatycznych okolicznościach zaledwie zremisowali ze Slavią Praga 1:1 na własnym boisku, więc to Czesi mieli minimalną zaliczkę. Zespół z Pragi marzył o sprawieniu niespodzianki i awansie do najlepszej czwórki turnieju. Niestety dla nich, podopieczni Mikela Artety szybko wybili im to z głowy i w sześć minut pozbawili jakichkolwiek złudzeń.

Piorunujące sześć minut Arsenalu. Znokautowali Slavię

W 14. minucie Slavii jeszcze się upiekło. Wtedy piłkę do bramki gospodarzy skierował Smith-Rowe, ale bramkę anulował VAR. Okazało się, że autor gola był na minimalnym spalonym. Jednak zaledwie cztery minuty później wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i piłkę do bramki po strzale z ostrego kąta skierował Pepe. Trzy minuty później na 2:0 podwyższył Lacazette, który pewnie wykorzystał rzut karny. Po kolejnych trzech minutach było już 3:0. Tym razem do bramki Slavii trafił Saka.

Tym samym już w 24. minucie praktycznie stało się jasne, kto awansuje do półfinału Ligi Europy. Arsenal oddał w pierwszej połowie cztery celne strzały i zdobył z nich trzy gole. A jeden z nich nie został uznany. Do końca spotkania Arsenal kontrolował przebieg wydarzeń, a w 77. minucie jeszcze podwyższył prowadzenie. Drugą bramkę w meczu zdobył kapitan gości, Alexandre Lacazette. Ostatecznie Arsenal pewnie wygrał 4:0.

Pewna wygrana Manchesteru United

Manchester United natomiast miał solidną zaliczkę. W meczu na wyjeździe wygrali z Granadą 2:0 i na własnym stadionie wystarczyło utrzymać tę przewagę. Zawodnicy Ole Gunnara Solskjaera nie zamierzali fundować sobie nerwówki i już w szóstej minucie powiększyli swoją przewagę nad rywalem. Bramkę zdobył Edinson Cavani. W tym momencie Granada, która w lidze wygrała zaledwie trzy spotkania z 14 możliwych w 2021 roku, potrzebowała cudu. Ten się nie wydarzył, a na dodatek w 90. minucie samobójcza bramkę zdobył zawodnik Granady, Jesus Vallejo i Manchester pewnie wygrał 2:0.

Oba angielskie kluby awansowały do półfinałów Ligi Europy. Będą miały szansę spotkać się w finale, jeżeli pokonają swoich rywali. Arsenal zmierzy się z Villarealem, który wygrał rywalizację z Dinamem Zagrzeb. Natomiast Manchester United zagra z AS Romą, która wywalczyła awans w rywalizacji z Ajaksem.