Tak wyglądają pary półfinałowe Ligi Europy. Kiedy pierwsze mecze?

Zdecydowanie najciekawszym czwartkowym spotkaniem w Lidze Europy było starcie AS Romy z Ajaxem. Holendrzy od samego początku spotkania rzucili się do ataku, ale stać ich było na strzelenie tylko jednej bramki autorstwa Briana Brobbeya. W dodatku jedną też stracili za sprawą Edina Dzeko. Tym samym spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, ale to Rzymianie awansowali dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu 2:1. Ciekawie zapowiadało się także spotkanie w Pradze pomiędzy Slavią a Arsenalem. W pierwszym meczu sensacyjnie padł wynik 1:1, ale w rewanżu podopieczni Mikela Artety dali pokaz siły i rozbili Czechów 4:0.

Angielskie kluby w półfinale Ligi Europy! Zabójcze sześć minut Arsenalu

Pewnie do półfinału awansował także Manchester United. Drużyna Ole Gunnara Solskjaera pokonała największą niespodziankę tej edycji Ligi Europy, czyli Granadę 2:0 w obu spotkaniach. Ostatnim półfinalistą został Villarreal. Hiszpański zespół wygrał 2:1 w rewanżowym spotkaniu z Dinamem Zagrzeb na stadionie El Madrigal. W pierwszym meczu górą także był zespół Unaia Emery'ego, który zwyciężył 1:0.

Wyniki ćwierćfinałowych dwumeczów Ligi Europy:

AS Roma - Ajax Amsterdam 2:1 i 1:1 (3:2)

Manchester United - Granada 2:0 i 2:0 (4:0)

Slavia Praga - Arsenal 1:1 i 0:4 (1:4)

Villarreal - Dinamo Zagrzeb 1:0 i 2:1 (3:1)

Półfinałowe pary Ligi Europy. Terminy meczów.

Pary półfinałowe Ligi Europy 2020/21:

Villarreal - Arsenal

Manchester United - AS Roma

Pierwsze mecze półfinałowe zaplanowane są na czwartek 29 kwietnia. Mecze rewanżowe odbędą się tydzień później, czyli 6 maja.