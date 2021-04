Zbigniew Boniek zdradza swoje plany po odejściu z PZPN. "Mam nadzieję"

W czwartek 15 kwietnia AS Roma stanie przed szansą na awans do półfinału Ligi Europy. W pierwszym meczu zespół prowadzony przez Paulo Fonsekę wygrał 2:1 z Ajaksem Amsterdam. Przed rewanżem na temat sytuacji w rzymskim zespole wypowiedział się w rozmowie z włoskim "Radio Radio" prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Legenda Romy zdradziła, jakie ma plany na przyszłość oraz co sądzi o Paulo Fonsece.

Zobacz wideo Kamil Glik dostał czerwoną kartkę w meczu z Romą [ELEVEN SPORTS]

Gdzie będzie pracował Zbigniew Boniek po zakończeniu kadencji w PZPN-ie? Prezes zdradził tajemnicę

Zbigniew Boniek będzie pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej do 30 września 2021 roku. To decyzja ze strony rządu, która została podjęta ze względu na przeniesienie dwóch największych imprez – EURO 2020 i igrzysk olimpijskich w Tokio. Kadencja władz wielu związków sportowych w Polsce dostosowana jest do cyklu olimpijskiego.

Prezes PZPN zdradził włoskiej rozgłośni, gdzie chciałby pracować po zakończeniu pracy w polskiej federacji. – Po zakończeniu EURO będę wolny i mam nadzieję, że będę pracował dla UEFY – zadeklarował.

Boniek został też zapytany o to, czy dostawał propozycje pracy w Romie. – Ostatnią osobą, która mi zaproponowała coś wiążącego jest pani Rosella Sensi (była dyrektorem wykonawczym w latach 1993-2008, a w latach 2008-2011 pełniła funkcję prezesa Romy – dop.red). Odmówiłem, bo wiedziałem, że niedługo kończy swoją przygodę w klubie, a ja lubię pracować z myślą o przyszłości – powiedział.

Boniek pewny awansu AS Romy. "Praca Fonseki mi się podoba"

Media we Włoszech wieszczą, że Paulo Fonseca po sezonie przestanie być trenerem Romy. Zdaniem Polaka, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Dodatkowo - Ajax jest mocny, ale ma swoje problemy. Myślenie o 0:0 w tym meczu byłoby błędem. Jestem przekonany, że Roma awansuje do półfinału Ligi Europy. Praca Fonseki mi się podoba, nawet jeśli zdaniem klubu ostatnio obniżył swoje notowanie. Teraz został sam. Jeśli nie możesz celować w kogoś pokroju Pepa Guardioli, to ja bym dokładnie się zastanowił przed podjęciem decyzji – dodał.

Prawdopodobnie Liga Europy będzie jedyną szansą dla Romy na grę w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Klub prowadzony przez Paulo Fonsekę zajmuje 7. miejsce w tabeli z 54 punktami i traci siedem punktów do zajmującej czwarte miejsce Atalanty Bergamo. Mecz Roma – Ajax rozpocznie się 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 21:00.