Eksperci nie mają litości dla Arsenalu. "Piłkarze nie wiedzą, co robią". "Katastrofa"

Ta drużyna budzi się i zaczyna grać dopiero wtedy, gdy ktoś przyłoży jej w twarz – stwierdził Martin Keown, komentator BT Sport i były piłkarz Arsenału. Kanonierzy po kiepskim meczu tylko zremisowali w pierwszym meczu ćwierćfinałów Ligi Europy ze Slavią Praga (1:1). Londyńczycy dalej są faworytem do awansu do półfinałów, gdzie czekać będzie prawdopodobnie Villarreal, ale po zlekceważeniu rywala w rewanżu będą musieli być bardzo uważni, by uniknąć kompromitującego odpadnięcia z rozgrywek.

Wpadka Arsenalu. "Rezultat jest katastrofalny, ale to nie koniec świata"

– Arsenal źle podszedł do tego meczu – twierdzi Keown. – To nie była drużyna, która zachwycała np. w starciu z West Hamem. Brakuje im mobilizacji. Zespół potrzebuje, by rywal strzelił gola i dopiero wtedy zaczyna grać. Mikel Arteta nie jest w stanie uzyskać od drużyny oczekiwanej reakcji, a piłkarze dalej popełniają dziecinne błędy. Rezultat jest katastrofalny, ale to jeszcze nie koniec świata – ocenił były reprezentant Anglii.

"Arsenal zbyt długo szukał pomysłu na grę. Piłkarze nie wiedzieli, co robią"

Karen Carney, była reprezentantka Anglii i ekspertka BT Sport, uważa, że Mikel Arteta wygląda na "zagubionego". – Arteta dalej jest najmłodszym menedżerem w Premier League, ale wydaje się potrzebować przewodnika. Próbował jednej drogi, nie wyszło. Teraz stara się podążyć inną. Zespół wydaje się rozbity i nie do końca wie, czego oczekuje od nich trener – uważa piłkarka. – Arsenal zbyt długo szukał pomysłu na grę. Przyczyną tego może być brak lidera na murawie. Fragmentami trudno się to oglądało. Piłkarze nie wiedzieli, co robią – krytykowała Carney.

"Marzenia Arsenalu o Lidze Europy wiszą na włosku"

Brytyjskie media nie zostawiają na Arsenalu suchej nitki. "Daily Mail" remis ze Slavią nazywa "katastrofą". "The Independent" pisze, że "Arsenal sam sprowadził na siebie problemy i teraz musi martwić się o przyszłość w Lidze Europy". A "The Sun" pisze, że "marzenia Kanonierów o zdobyciu pucharu wiszą na włosku".

Rewanżowe mecze ćwierćfinałów Ligi Europy odbędą się za tydzień.