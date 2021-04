Wielkie emocje w Lidze Europy! Trzy drużyny blisko półfinału. Niesamowita końcówka Slavii Praga

Za nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Europy! Dzięki wyjazdowym wygranym Manchester United, AS Roma i Villarreal są bardzo bliskie awansu do półfinału. Do kolejnej niespodzianki doszło z udziałem Slavii Praga. Mistrzowie Czech, dzięki bramce Tomasa Holesa w doliczonym czasie gry, zremisowali w Londynie z Arsenalem 1:1.