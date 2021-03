Kompromitacja! Piłkarz Tottenhamu nie wytrzymał. "To hańba!" Mourinho w szatni rywali

Po pierwszym meczu w Londynie wydawało się, że Tottenham ma bezpieczną przewagę, ponieważ wygrał 2:0 po dwóch trafieniach Harry'ego Kane'a. Tymczasem do rewanżu Dinamo Zagrzeb przystąpiło bez trenera. We wtorek Zoran Mamić został skazany przez chorwacki Sąd Najwyższy na karę czterech lat i ośmiu miesięcy więzienia. Jemu i jego bratu udowodniono przestępstwa finansowe na niekorzyść klubu i państwa na kwotę 17 mln euro. Nie przeszkodziło to Chorwatom odwrócić losów rywalizacji. Po dogrywce pokonali Tottenham 3:0, a katem angielskiego zespołu był Miroslav Orsić, zdobywca hat-tricka. Decydujący gol padł w 106. minucie dogrywki.

Angielska prasa i eksperci nie pozostawili suchej nitki na postawie Tottenhamu i Jose Mourinho, którego obarcza się winą za szokującą porażkę. "The Independent" donosi, że szef Tottenhamu Daniel Levy zastanawia się nad zwolnieniem Portugalczyka. "Fatalne odpadnięcie z Ligi Europy ujawniło rażące błędy w treningach jego zespołu" - pisze angielski dziennik. "Mecz okazał się koszmarny dla Mourinho. Porażka Tottenhamu da Levy'emu dużo do myślenia. [...] To po prostu nie powinno mieć miejsca. To żenujące i prawdopodobnie najgorszy sposób, w jaki został wyeliminowany klub Mourinho z europejskich pucharów, nawet dużo gorszy niż opadnięcie jego Manchesteru United z Sevillą. W obecnej sytuacji Levy będzie miał nadzieję, że jedynym ratunkiem dla Mourinho jest wygranie finału Puchar Ligi lub powrót do Ligi Mistrzów" - napisali dziennikarze.

Glen Hoddle, były menedżer Tottenhamu, a obecnie ekspert "BT Sport" nie szczędził słów krytyki pod adresem angielskiego zespołu. - To był fatalny występ i wynik dla klubu. [...] Spodziewałem się reakcji ze strony Tottenhamu po stracie gola, ale na pewno nie tego, że to Dinamo przejmie kontrolę nad meczem. Zespół, zamiast walczyć, cofnął się. Powinni byli wskoczyć na wyższy bieg, ale w drużynie nie było wystarczających umiejętności, aby ktoś mógł wziąć odpowiedzialność i zmienić obraz gry. Wszyscy patrzyli na siebie. To jest katastrofalne dla Tottenhamu. Klub znajduje się na rozdrożu - przyznał Hoddle.

- Dla mnie to był ważny mecz, ze względu na szacunek dla mojej kariery i mojej pracy. Każde spotkanie jest dla mnie istotne i wierzę, że dla każdego kibica Tottenhamu ma również znaczenie, ale potrzebne jest inne podejście. Nie wystarczy powiedzieć, że jest mi przykro, ponieważ to, co czuję, wykracza daleko poza smutek. Właśnie wyszedłem z szatni Dinama, gdzie poszedłem pochwalić chłopaków i przykro mi, że mecz wygrała nie moja drużyna - powiedział Mourinho po meczu.

Wściekły był bramkarz Tottenhamu, Hugo Lloris, który po meczu udzielił mocnego wywiadu. - Myślę, że wszyscy jesteśmy bardziej niż rozczarowani, to po prostu hańba. Mam tylko nadzieję, że wszyscy czują się odpowiedzialni za tę sytuację. Smak dzisiejszej porażki jest więcej niż bolesny. Zespół jest w tej chwili odbiciem tego, co się w nim dzieje. Brakuje nam podstaw i fundamentów, a wszystkie nasze występy są z tym związane. Psychicznie powinniśmy być silniejsi, bardziej konkurencyjni. Dziś nie czułem tego na boisku - grzmiał Lloris przed kamerami "BT Sports".

"BBC Sport" dało tytuł relacji pomeczowej: "Mourinho przeprasza, a Lloris nazywa odpadnięcie hańbą". Natomiast "Sky Sport" podkreśla, że: "Tottenham został wyrzucony z Ligi Europy przez Dinamo Zagrzeb, przegrywając 3:0 po tym, jak oszałamiającego hat-tricka ustrzelił Mislava Orsić, odrabiając straty z pierwszego meczu po porażce 0:2".

Tottenham w Premier League aktualnie jest ósmy. W kwietniu zagra z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej i jest to jedyna szansa, aby w sezonie 2020/21 zdobyć jakiekolwiek trofeum.