Manchester United wyrzucił Milan z Ligi Europy! Znamy komplet ćwierćfinalistów

W pierwszym meczu na Old Trafford to AC Milan był zespołem lepszym, jednak chociaż zespół Stefano Piolego tworzył więcej szans, to pierwszą bramkę zdobyli Anglicy. Prowadzenie Manchesterowi United dał Amad Diallo, a w ostatniej minucie remis Milanowi uratował Simon Kjaer.

Po pierwszej połowie rewanżu trudno było wskazać zespół lepszy. Sytuacja zmieniła się po przerwie, gdy na boisko wszedł Paul Pogba. To on dał zespołowi Ole Gunnara Solskjaera przewagę w środku pola i to on w 49. minucie strzelił jedynego gola dla Manchesteru Untied. Francuz zachował najwięcej spokoju i sprytu w zamieszaniu pod bramką Gianluigiego Donnarummy.

Manchester United lepszy od Milanu

W 65. minucie na boisko wszedł Zlatan Ibrahimović, który stracił ostatnie tygodnie z powodu kontuzji. Niedługo później Szwed mógł doprowadzić do remisu. Mógł, jednak jego uderzenie doskonale odbił Dean Henderson.

W ćwierćfinale Ligi Europy zagrają: Manchester United, Dinamo Zagrzeb, Arsenal, Granada, AS Roma, Slavia Praga, Villarreal oraz Ajax Amsterdam.

Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Europy: