Niewiarygodne pudło z 40 centymetrów! Kompromitacja piłkarza za 80 mln euro [WIDEO]

Czegoś takiego w futbolu już dawno nie widzieliśmy. W meczu Manchesteru United z AC Milan w 1/8 finału Ligi Europy Harry Maguire w kompromitujący sposób zmarnował sytuację, która pozwoliłaby objąć gospodarzom prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka spadła pod nogi kapitana Czerwonych Diabłów, który na drugim metrze od bramki był niepilnowany i miał przed sobą pustą drogę do siatki. Ale zamiast zdobyć bramkę, stoper trafił w słupek, "popisując się" jednym z najgorszych pudeł roku.

Fatalne pudło Harry'ego Maguire'a w meczu Manchester United – AC Milan [WIDEO]

Maguire dokonał niemożliwego, bo w tej sytuacji wydawało się, że znacznie trudniej będzie nie strzelić gola niż tego nie zrobić. A jednak Anglikowi udało nie trafić do siatki.

Przypominamy, że Maguire to jeden z najdroższych transferów w historii futbolu. Latem 2019 roku Manchester United zapłacił za niego aż 80 milionów euro. Anglik to kapitan drużyny z Old Trafford, jednak kibice szybko nie zapomną mu czwartkowego pudła, tym bardziej, gdyby MU ostatecznie odpadło z Ligi Europy.