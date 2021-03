Liga Europy. Gdzie i kiedy oglądać hit Manchester United - Milan? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Manchester United zmierzy się z zespołem, który obok Realu Madryt, najczęściej go eliminował z europejskich pucharów po zakończeniu fazy grupowej. Milanowi taka sztuka udała się w czterech z pięciu starć w fazie pucharowej. Oba zespoły podejdą do rywalizacji w Lidze Europy po wygranej w ostatniej ligowej kolejce. Manchester United wygrał 2:0 w derbach miasta z City, a Milan ograł Hellas Veronę 2:0.

Liga Europy. Długie listy nieobecnych w hicie na Old Trafford

Milan poleciał do Manchesteru z wieloma licznymi osłabieniami, głównie w formacji ofensywnej. W obronie jedynie, z powodu problemów gastrycznych, zabraknie Theo Hernandeza, natomiast ze względu na uraz nie będzie mógł wystąpić Zlatan Ibrahimović (uraz mięśnia przywodziciela), Daniel Maldini (problemy fizyczne), Ante Rebić (uraz biodra), Hakan Calhanoglu (uraz zginaczy lewego uda), Mario Mandżukić i Ismael Bennacer (obaj kontuzja mięśnia dwugłowego uda). Trener Stefano Pioli będzie musiał korzystać z okrojonej kadry, w efekcie czego możemy zobaczyć m.in. Rade Krunicia na lewym skrzydle.

Ole Gunnar Solskjaer z kolei nie będzie mógł skorzystać z Juana Maty, Paula Pogby, Donny’ego van de Beeka i Phila Jonesa. Niepewni swojego występu w spotkaniu z Milanem są Marcus Rashford i Edinson Cavani. Ze względu na narodziny dziecka kilka dni wolnego od trenera otrzymał David de Gea. – Ta para brzmi jak Liga Mistrzów. Darzę Milan wielkim szacunkiem od wielu lat, to klasowy zespół z wielką historią. Miło jest ich widzieć, kiedy się odbudowują i wracają na szczyt – mówił Norweg na przedmeczowej konferencji prasowej.

Stefano Pioli ma nadzieję, że Milanowi uda się uzyskać pozytywny rezultat w spotkaniu na wyjeździe. – Moim zdaniem to nie jest przedwczesny finał, w Lidze Europy zostało jeszcze wiele klasowych zespołów. Pracujemy, aby wrócić do wygrywania i walczymy o swoje marzenia. Wygrana w tym meczu musi nam dodać pewności. W takich meczach musimy grać na maksa swoich możliwości i z ogromnym przekonaniem, nawet mimo szacunku do zespołu, który grał niedawno w Lidze Mistrzów – mówił szkoleniowiec wicelidera tabeli Serie A.

Liga Europy. Przewidywane składy według włoskiego Sky

Manchester United: Henderson - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles - Matić, Fred - James, Bruno Fernandes, Martial - Greenwood.

Milan: Donnarumma - Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot - Meite, Kessie - Saelemaekers, Krunić, Brahim Diaz - Leao.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Manchester United – Milan?

Prawa do transmitowania spotkań Ligi Europy w sezonie 2020/2021 w Polsce posiada Telewizja Polsat. Spotkanie w ramach 1/8 finału tych rozgrywek między Manchesterem United, a Milanem, odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 18:55. Mecz będzie dostępny do obejrzenia w Polsacie Sport Premium 1 i za pośrednictwem usługi na stronie Ipla.tv.