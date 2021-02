Wylosowano pary 1/8 finału Ligi Europy. Jest jeden wielki hit

W piątek poznaliśmy pary 1/8 finału Ligi Europy. Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek odbędą się 11 marca 2021 roku. Rewanże z kolei odbędą się tydzień później. 19 marca zostaną rozlosowane pary w ćwierćfinale Ligi Europy.

Liga Europy. Nie brakowało nietypowych rozstrzygnięć w 1/16 finału

W miniony czwartek poznaliśmy 16 zespołów, które powalczą w kolejnej fazie Ligi Europy o awans do ćwierćfinału. W stawce pozostał m.in. AC Milan, AFC Ajax, Manchester United, Tottenham Hotspur, Villarreal, AS Roma czy Szachtar Donieck. Nie brakowało niespodzianek w spotkaniach rewanżowych 1/16 finału tych rozgrywek. Slavia Praga po bezbramkowym remisie w pierwszym spotkaniu pokonała Leicester City (2:0), a Molde wyeliminowało Hoffenheim (w pierwszym meczu 3:3, w rewanżu 2:0 dla Molde – przyp.red). Dodatkowo Young Boys Berno w dwumeczu pokonało Bayer Leverkusen (pierwszy mecz 4:3, w rewanżu 2:0 – przyp.red).

Nie bez problemów do kolejnej fazy rozgrywek awansował AC Milan prowadzony przez Stefano Pioliego. W pierwszym meczu w Belgradzie padł remis 2:2, a w Mediolanie Crvena Zvezda zremisowała z Milanem 1:1. Dzięki większej liczbie bramek na wyjeździe awansował wicelider Serie A. Jedyna drużyna z Polakiem w składzie, która awansowała do 1/8 finału, to Dynamo Kijów Tomasza Kędziory. Ukraińcy pokonali w dwumeczu Club Brugge (w pierwszym meczu 1:1, w rewanżu 1:0 dla Dynama – przyp.red). Napoli wygrało 2:1 w rewanżowym spotkaniu z Granadą, natomiast dzięki zwycięstwie Hiszpanów 2:0 w pierwszym meczu, drużyna Gennaro Gattuso odpadła z Ligi Europy. Jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński.

Liga Europy. Rozlosowano pary 1/8 finału rozgrywek

W 1/8 finału Ligi Europy nie zabraknie ciekawych pojedynków. Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie będzie walczyć o awans z Villarrealem. Szansę do rewanżu na Olympiakosie będzie miał Arsenal - w sezonie 2019/2020 londyńczycy przegrali z Grekami w 1/16 finału (w Grecji Arsenal wygrał 1:0, a w Londynie Olympiakos pokonał "Kanonierów" 2:1 - przyp.red). Zdecydowanie najciekawszym spotkaniem będzie starcie wiceliderów Premier League i Serie A - Manchester United powalczy o awans do ćwierćfinału z Milanem.

Po raz ostatni te dwa zespoły mierzyły się ze sobą w europejskich pucharach w sezonie 2009/2010. Wtedy to w 1/8 finału Ligi Mistrzów Manchester United wygrał oba spotkania z drużyną z Mediolanu - odpowiednio 3:2 i 4:0.

Pary 1/8 finału Ligi Europy