Piotr Zieliński przeszedł do historii Napoli! Co za gol Polaka [WIDEO]

To był pierwszy gol w czwartkowych meczach Ligi Europy. I najszybszy w historii spotkań Napoli w tych rozgrywkach. 2 minuty i 24 sekundy. Tyle potrzebował Piotr Zieliński, by pokonać bramkarza Granady. Polak dostał piłkę w środku boiska od Tiemoue Bakayoko, przebiegł z nią kilkadziesiąt metrów. Najpierw zamarkował strzał, przełożył piłkę do lewej nogi i uderzeniem ze skraju pola karnego zaskoczył Ruiego Silvę.

REKLAMA

Zobacz wideo

Tajemnicza wypowiedź Roberta Lewandowskiego po meczu LM. Wyjedzie?

Trener Napoli gra o posadę

Osiem porażek w 22 meczach - tak mizernie prezentuje się bilans Napoli w Serie A. Zespół Gennaro Gattuso zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli. Na domiar złego tydzień temu w pierwszym meczu w 1/16 LE przegrał na wyjeździe z Granadą 0:2. I w czwartek też nie odrobił strat. Zespół Zielińskiego wygrał 2:1 i odpadł z pucharów.

Jeszcze przed meczem "Corriere dello Sport" pisało, że jeśli Napoli odpadnie z Granadą, z posadą pożegna się Gennaro Gattuso (więcej tutaj).