Porażka Napoli. Grał Zieliński. Szalony mecz z 7 golami grupowych rywali Lecha!

Chociaż w meczu rozgrywanym w Rzymie jako pierwsi gola strzelili piłkarze Benfiki, to jako pierwsi dogodną okazję stworzyli grający w roli gości zawodnicy Arsenalu. W pierwszej połowie z kilku metrów do bramki Portugalczyków nie trafił jednak Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk przestrzelił z bliska, niemal do pustej bramki, po zagraniu z prawej strony boiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska "zapasowym terenem" dla UEFA. Stadiony Lecha i Legii gotowe

Benfica objęła prowadzenie w 55. minucie, kiedy Pizzi pewnie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką. Portugalczycy z prowadzenia cieszyli się jednak tylko dwie minuty. Składną akcję całej drużyny i podanie Cedrica Soaresa na bramkę zamienił Bukayo Saka.

Niesamowity mecz w Lidze Europy! Było 3:0, a potem remis i jeszcze rozstrzygający gol w 89. minucie!

Rewanż Arsenal - Benfica już za tydzień. Tak samo jak pierwsze spotkanie, drugi mecz zostanie rozegrany na neutralnym terenie. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa drużyny spotkają się na stadionie Olympiakosu.

45 minut Piotra Zielińskiego, porażka Napoli

Wielkich emocji swoim kibicom dostarczył inny grupowy rywal Lecha Poznań - Rangers FC. Zespół Stevena Gerrarda pokonał na wyjeździe Royal Antwerp 4:3, chociaż do 83. minuty przegrywał 2:3. Goście objęli prowadzenie w 38. minucie dzięki trafieniu Joe'a Aribo. Mimo to Szkoci schodzili na przerwę, przegrywając, bo jeszcze w pierwszej połowie gole strzelili Felipe Avenatti oraz Lior Refaelov.

W 59. minucie do remisu 2:2 doprowadził Borna Barisić. Na kolejne prowadzenie gospodarze wyszli siedem minut później po bramce Martina Hongli. Ostatecznie Rangersi triumfowali dzięki golom Ryana Kenta i Barisicia. Chwilę przed decydującym trafieniem z boiska wyleciał Abdoulaye Seck.

Bramek nie brakowało też w innych meczach, które rozpoczęły się o 21. Bardzo ciekawie było w Molde, gdzie Norwegowie zremisowali 3:3 z TSG Hoffenheim. Chociaż goście prowadzili 2:0 i 3:1, to meczu nie wygrali. Pierwsze dwie bramki dla niemieckiej drużyny zdobył Munas Dabbur. Chociaż w 41. minucie gola kontaktowego strzelił Martin Ellingsen, to tuż przed przerwą na 3:1 podwyższył Chritoph Baumgartner. W drugiej połowie o remisie zdecydowały bramki Eirika Ullanda-Andersena i Davida Datro Fofany.

Bartłomiej Drągowski chwalony we Włoszech! "Fiorentina podjęła rewelacyjną decyzję"

Tylko 45 minut w barwach Napoli rozegrał Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski wszedł na boisko w 46. minucie meczu z Granadą, a jego zespół przegrał z Hiszpanami 0:2. O wyniku meczu zdecydowały bramki, które padły przed przerwą, a które zdobyli Yangel Herrera i Kenedy odpowiednio w 19. i 21. minucie.

Wszystkie wyniki 1/16 finału Ligi Europy: