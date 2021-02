Dobry występ Tomasza Kędziory w Lidze Europy. Koledzy nie wykorzystali doskonałych podań

Chociaż w pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żadnej bramki, a nawet strzału na nią, to nie znaczy, że nie było też okazji do strzelenia gola. Piłkarze Dynama Kijów dwukrotnie mogli pokonać Simona Mignoleta, jednak dwukrotnie uderzali niecelnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska "zapasowym terenem" dla UEFA. Stadiony Lecha i Legii gotowe

Obie sytuacje dla gospodarzy wypracował Tomasz Kędziora. Polak dwukrotnie, doskonale dośrodkowywał w pole karne gości, jednak ani Wiktor Cyhankow, ani Witalij Bujalski nie potrafili pokonać Mignoleta.

Krystian Bielik wreszcie będzie mógł przejść operację. Jest termin. "Cały czas był z drużyną"

Remis Dynama Kijów, dobry występ Kędziory

To, co Bujalskiemu nie udało się przed przerwą, udało się w 62. minucie. Reprezentant Ukrainy dał gospodarzom prowadzenie po podaniu Witalija Mykołenki. Dynamo Kijów z prowadzenia cieszyło się jednak raptem pięć minut. Chwilę po trafieniu Bujalskiego w pole karne gospodarzy dośrodkował Ruud Vormer, a bramkę głową dla Club Brugge zdobył Brandon Mechele.

Kędziora, który był jednym z lepszych piłkarzy Dynama, na boisku przebywał do 81. minuty. To wtedy zmienił go Ołeksandr Karawajew. Dla Kędziory był to 25. występ w tym sezonie. Reprezentant Polski ma na koncie trzy asysty.

24-latek z Francji został właścicielem sześciokrotnego mistrza Anglii

Rewanżowy mecz Club Brugge - Dynamo Kijów za tydzień w czwartek, 25 lutego. Początek spotkania o 21.