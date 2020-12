Apogeum możliwości Lecha Poznań. Wszystko się popsuło i rozleciało. Niezrozumiałe

Lech Poznań zdobył trzy punkty i zajął ostatnie miejsce w grupie D Ligi Europy. - Dopóki Lech miał siłę i nie było objawów zmęczenia, to prezentował się bardzo przyzwoicie. Mecz ze Standardem w Poznaniu był apogeum możliwości tej drużyny w tej edycji Ligi Europy, a potem wszystko się popsuło i rozleciało. Jedyną odpowiedzią Dariusza Żurawia na to było wystawienie rezerwowych w Lizbonie. Co dla mnie jest niezrozumiałe i wystawia niską ocenę szkoleniowcowi - mówi Adam Godlewski, dziennikarz sportowy.

