W 92. minucie Polak wszedł na boisko i zaczął się dramat. "Haniebny mecz"

Jeszcze w 90. minucie spotkania piłkarze CFR Cluj prowadzili w wyjazdowym spotkaniu z Young Boys Berno, mając w tym momencie awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Gospodarze posłali w pole karne dośrodkowanie, po którym Cristian Balgradean zaliczył - wydawałoby się - udane piąstkowanie. Zdaniem arbitra prowadzącego mecz, piąstkowanie udane nie było, a rumuński bramkarz został ukarany. I to bezlitośnie, bo czerwoną kartką. Plac gry opuścić więc musiał jeden z zawodników z pola, a jego miejsce zajął bramkarz rezerwowy, Grzegorz Sandomierski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jak zobaczyłem twarz Kloppa, zrobiło mi się smutno" [SEKCJA PIŁKARSKA #74]

Ekstraklasa najniżej w historii rankingu UEFA. Poważne konsekwencje dla klubów

Piłkarze Cluj wściekli po meczu Ligi Europy. "Wyrzucił nas dlatego, że jesteśmy Rumunami"

Po czerwonej kartce Balgradeana zaczął się dramat drużyny gości. Sędzia podyktował dla gospodarzy rzut karny, którego na gola zamienił Jean Pierre Nsame. Chwilę później było już 2:1, bo gola pozbawiającego Cluj wszelkich złudzeń strzelił Gianluca Gaudino. Young Boys wygrali i awansowali do fazy pucharowej Ligi Europy. Sandomierski co prawda nie zawinił przy żadnym golu, ale i tak przeżył dramat, wchodząc do gry przy prowadzeniu i tracąc szybko dwa gole w doliczonym czasie gry.

Rumuni po porażce nie kryli rozczarowania i udzielali krytycznych wypowiedzi. - Sędzia wyrzucił nas prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy Rumunami. Prawdopodobnie chciał, żeby to Szwajcarzy przeszli dalej powiedział Balgradean.

- Ten sędzia był hańbą. Brak mi słów. Nigdy nie przeżyłem czegoś takiego - powiedział po meczu kapitan gości Mario Camora.

Porażka Lecha może dużo kosztować polską piłkę. Ostatni mecz na tym poziomie na co najmniej dwa lata?

"Haniebny mecz francuskiego sędziego Benoita Bastiena. Dosłownie wymyślił karnego dla YB w ostatniej minucie gry. Niemożliwe na tym poziomie" - napisał na Twitterze Emmanuel Rosu, najbardziej znany rumuński dziennikarz sportowy.