Ekstraklasa najniżej w historii rankingu UEFA. Poważne konsekwencje dla klubów

Mecz Lecha z Rangersami nie był dla naszych zawodników tylko meczem o honor. Gra toczyła się również o lepszą przyszłość. Dosłownie. Zwycięstwo polskiego klubu dałoby naszej lidze punkty w rankingu UEFA, dzięki czemu PKO Ekstraklasa przesunęłaby się na 28. pozycję. Niestety, poznaniacy przegrali 0:2 i pozostaniemy na trzydziestym miejscu. Co to oznacza?

Ranking UEFA: PKO Ekstraklasa na najniższym miejscu w historii

30. miejsce Ekstraklasy w rankingu krajowym to dla nas najniższa pozycja w historii, oznaczająca dla nas, niestety, start trzech klubów już od pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy od sezonu 2022/23. Gdyby Kolejorz pokonał Rangersów, mieliśmy szansę na awans na 28. pozycję. Wówczas każda z trzech naszych ekip zaczynałaby grę już od drugiej rundy kwalifikacji, co pozwalałoby na lepsze rozłożenie w czasie przygotowań do sezonu jak i zmniejszyłoby ryzyko potencjalnej kompromitacji.Różnice miedzy nami, Białorusinami (29.) pozycja i Węgrami (28.) są minimalne – ci pierwsi wyprzedzają nas o 0,125 punktu, drudzy o 0,375.

Przypominamy, że od sezonu 2021/22 trzy polskie kluby (zdobywca Pucharu, wicemistrz i trzecia drużyna) będą występować w Lidze Konferencji Europy, natomiast mistrz wystartuje w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jeśli z nich odpadnie, będzie jedyną polską ekipą z szansą na występ w Lidze Europy. W rozgrywkach 2021/22, w których będzie się liczyć ranking UEFA za lata 2015/16 - 2019/20, w którym byliśmy na 29. miejscu) w LKE tylko trzecia drużyna rozpocznie zmagania od pierwszej rundy kwalifikacji, natomiast od sezonu 2022/23 w życie wejdzie wspomniany ranking uaktualniony o obecne rozgrywki i wszystkie polskie zespoły będą zaczynać grę od początku turnieju.