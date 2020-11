Lech zachował trzecie miejsce, ale o awans będzie piekielnie trudno! [SYTUACJA W GRUPIE]

- To będzie inny mecz niż z ten w Poznaniu, bo do gry wracają zawodnicy, których wówczas nie było. Gospodarze zagrają w swoim normalnym ustawieniu, z trójką obrońców. Szansę w tym starciu oceniam pół na pół. Na pewno dużą uwagę musimy zwrócić na stałe fragmenty, bo w tym aspekcie są groźni i w wielu meczach, które wygrywali bądź zremisowali, strzelali gole po rzutach wolnych czy rożnych - mówił przed meczem ze Standardem Liege trener Lecha, Dariusz Żuraw.

Belgowie zrewanżowali się polskiemu zespołowi za porażkę w Poznaniu. W Belgii Lech Poznań przegrał 1:2 ze Standardem Liege w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Zespół Dariusza Żurawia może jednak mieć żal do siebie, bo prowadził 1:0, grając w przewadze jednego zawodnika, a decydującego gola stracił w ostatniej akcji spotkania, w 93. minucie po strzale głową Konstantinosa Laifisa.

5 listopada Lech pokonał belgijski zespół 3:1 w Poznaniu po dwóch wcześniejszych porażkach w Lidze Europy z Benficą 2:4 i Rangers FC 0:1. W 4. kolejce Lech przegrał ze Standardem Liege 1:2 i praktycznie stracił szansę na awans do fazy pucharowej. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek zajmuje 3. miejsce w grupie i traci aż pięć punktów do drugiej Benfiki Lizbona oraz pięć do lidera, Rangers FC, który zremisował z Portugalczykami 2:2 i został nowym liderem grupy D.

Awans do 1/16 finału LE gwarantuje pierwsze i drugie miejsce w grupie. Jeśli drużyna Dariusza Żurawia chce awansować dalej, musi zdobyć komplet punktów w obu ostatnich meczach grupowych - z Benfiką i Rangers FC i liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Tzn., że jedna lub obie przewodzące w tabeli drużyny nie zdobędą punktów w ostatnich dwóch meczach.

Tabela grupy D po 4. kolejkach Ligi Europy:

Rangers FC - 8 punktów, 8:5 Benfica - 8 punktów, 12:7 Lech Poznań - 3 punkty, 6:8 Standard Liege - 3 punkty, 3:9

Terminarz następnych meczów Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy:

3 grudnia, Benfica Lizbona - Lech Poznań (21:00), Rangers - Standard (21:00)

10 grudnia, Lech Poznań - Rangers FC (18:55), Standard - Benfica (18:55)