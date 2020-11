Tę katastrofę Lech sam na siebie sprowadził, ale jest jedna "piątka" [OCENY]

Filip Bednarek: 5-. W pierwszej połowie obronił cztery strzały (plus jeden centrostrzał w 41. minucie), z czego przynajmniej dwa groźne - Collinsa Faia w 16. minucie i Obbi Oulare'a w 27. Dobry mecz, nawet bardzo dobry. Minus jedynie za wyprowadzanie piłki, bo z tym miał problemy. A momentami nawet duże problemy, kiedy zagrywał wprost pod nogi piłkarzy Standardu i rozpoczynał ich akcje.

Bohdan Butko: 3. W tym sezonie ani razu nie zagrał od pierwszej minuty, ale w czwartek nie było tego aż tak bardzo widać. A okazji, by to spostrzec, nie brakowało. Szczególnie przed przerwą, kiedy Standard najczęściej atakował właśnie jego stroną boiska. Po przerwie już miał mniej pracy, bo Standard najpierw zaczął się bronić, a kiedy Lech też stracił piłkarza, zaczął atakować też lewą stroną.

Djordje Crnomarković: 1. Już w 20. minucie zobaczył żółtą kartkę, a w 74. drugą i wyleciał z boiska. I tak naprawdę za to jedynka, bo faul był zupełnie niepotrzebny - na połowie Standardu. Do niego Crnomarković grał dość pewnie. W defensywie nie popełnił dużych błędów. A w pierwszej połowie chyba nie miał żadnego niecelnego podania, ale to tylko taki mały plusik, bo nie były to zagrania, które napędzały akcje Lecha.



Thomas Rogne: 3. Jeśli ktoś te akcje napędzał, to już prędzej Rogne - jemu zdarzało się zagrywać do przodu. Już w 3. minucie, kiedy podał do Ishaka. Lech nie skończył tej akcji strzałem, ale to już nie była wina Rogne. Na pewno lepszy od Crnomarkovicia i nie chodzi tylko o czerwoną kartkę. Poza mniejszymi błędami pewnie grał nie tylko we własnym polu karnym, ale też przed polem karnym, gdzie powietrzu wygrywał pojedynki.



Tymoteusz Puchacz: 2+. Po kwadransie można było się zastanawiać, czy w ogóle jest na boisku. A później mijały kolejne minuty i dalej można było pytać, gdzie jest Puchacz. Aż do 35., kiedy wywalczył rzut rożny (zupełnie bez historii), a potem znowu go nie było widać. Dopiero po przerwie, kiedy Lech grał już z przewagą jednego piłkarza, odważniej ruszył do przodu. I to się opłaciło, bo to on w 61. minucie dograł piętą to Ishaka, zaliczył asystę i za to nota idzie w górę o jeden.



Dani Ramirez: 2. Potrafił utrzymać się przy piłce, ale z tego akurat Ramireza znamy. Problem w tym, że w pierwszej połowie niewiele z tego wynikało. Tym bardziej że rzadko miał piłkę przy nodze. A jak miał, to podawał do boku albo nie w tempo do przodu. Jak w 39. minucie, kiedy holował piłkę tak długo i zagrał ją dopiero do Sykory, kiedy ten już był na spalonym.



Mikael Ishak: 3. Gdyby napastnika rozliczać z zadań w defensywie, w pierwszej połowie wypadł całkiem nieźle. Bo rzadko tracił piłkę, potrafił się zastawić czy podać pod kryciem nie jednego, a nawet dwóch rywali. Ale jak spojrzymy na samą ofensywę, to tam długo było blado. Bardzo blado. Aż do 61. minuty, kiedy po wcześniejszych dwóch niecelnych próbach, w końcu strzelił gola. Zmieniony w 84. minucie.

Alan Czerwiński i Lubomir Satka: 1. Weszli z ławki. Pierwszy w 64. minucie, drugi w 78. I pewnie nie dostaliby ocen jak inni rezerwowi, gdyby nie sytuacja z doliczonego czasu do drugiej połowy, kiedy obaj byli zamieszani w utratę drugiego gola.

Wasyl Kraweć, który wszedł na boisko z Czerwińskim, na tę ocenę pewnie by zasłużył, gdyby właśnie Czerwiński w 77. minucie wykorzystał jego podanie w pole karne. Lewy obrońca Lecha nie doszedł jednak do piłki. Filip Marchiwński i Nika Karczarwa, którzy też pojawili się z ławki, nie pokazali nic, by ich ocenić.

