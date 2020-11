Absurdalna opinia belgijskiego portalu po meczu Lecha Poznań ze Standardem Liege

Zobacz wideo

Dwie bramki Mikaela Ishaka i jedna Michała Skórasia dały Lechowi Poznań pierwszą wygraną w fazie grupowej Ligi Europy. Dla gości jedynego gola strzelił Maxime Lestienne. Dzięki zwycięstwu drużyna Dariusza Żurawia zachowała realne szanse na awans do /16 finału Ligi Europy. Lech po trzech kolejkach ma trzy punkty i traci cztery "oczka" do prowadzących Rangers FC i Benfiki. Wspomniane realne szanse na awans stracili natomiast gracze z Liege, co podkreślają belgijskie media.

Belgijskie media krytykują piłkarzy Standardu. "Ukłonili się przed Lechem"

Belgijskie media po meczu co prawda głównie skupiły się na zespole Standardu, ale doceniły też Lecha. - Piłkarze Liege ukłonili się przed Lechem - napisał portal rtbf.be. Kolejna porażka sprawiła, że pierwszą rundę Ligi Europy [26 listopada rozpocznie się runda rewanżowa - red.] Standard zakończył z żałosnym wynikiem: 0 punktów, ostatnie miejsce w tabeli, jeden strzelony i osiem straconych goli - dodał wspomniany serwis.

- Standard pożegnał się z szansami na awans. W meczu z Lechem zapłacił wysoką cenę za swoje błędy. Z trzema porażkami na koncie potrzebuje cudu, by wyjść z grupy - podkreślają dziennikarze 7sur7.be. - Standard był zbyt naiwny, a nieobecności i zmiany w składzie nie pomogły. Drużyna popełniła zbyt wiele błędów, by mieć nadzieję na dobry wynik - dodali.

W belgijskich mediach nie brakuje także stwierdzeń absurdalnych. Wyżej wymieniony 7sur7.be napisał, że "podobnie jak w meczu z Charleroi, Lech w meczu ze Standardem nie zasłużył na zwycięstwo".

Maxime Jacques z portalu internetowego dhnet.be również zaznaczył, jak ważne były dla Standardu braki kadrowe. - Bez Vandheusdena [kapitan zespołu, który kilka dni temu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie - red.], bez Faia i Laifisa chorych na koronawirusa, Standard nie był w stanie odwrócić wyniku po stracie bramki w 14. minucie - czytamy.

Lech wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej

W drugim meczu grupy D Rangers FC zremisowali na wyjeździe z Benficą 3:3. Po trzech kolejkach Szkoci prowadzą w grupie z siedmioma punktami, tyle samo ma druga Benfica. Lech z trzema punktami zajmuje miejsce trzecie, a Standard, bez punktu, ostatnie.

Kolejne mecze w tej grupie odbędą się 26 listopada. To wtedy Lech zagra na wyjeździe ze Standardem, a Rangersi podejmą Benfikę.

