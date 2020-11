Trener Standardu bardzo szczerze podsumował mecz z Lechem Poznań

Dwie bramki Mikaela Ishaka i jedna Michała Skórasia dały Lechowi pierwszą wygraną w fazie grupowej Ligi Europy. Dla gości jedynego gola strzelił Maxime Lestienne. Trener Lecha, Dariusz Żuraw i trener Standardu Liege, Philippe Montanier na gorąco skomentowali wynik spotkania, który był korzystny dla Kolejorza.

- Mamy pierwsze trzy punkty w Lidze Europy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Myślę, że w pełni zasłużone przez nas zwycięstwo, zagraliśmy dobry mecz, mieliśmy sporo sytuacji bramkowych. Gole strzeliliśmy po ładnych akcjach. To na pewno cieszy, mimo że boisko było trudne. Pokazaliśmy, że to co chcemy grać od dłuższego czasu, przyniosło kolejne efekty - powiedział Dariusz Żuraw, cytowany przez oficjalny portal Lecha.

Trener Standardu: Byliśmy zdecydowanie słabsi

Trener belgijskiego zespołu, Philippe Montanier wskazał z kolei, co zadecydowało o tym, że Standard przegrał mecz w Poznaniu i z zerowym dorobkiem zajmuje ostatnie miejsce w grupie po trzech kolejkach spotkań. - Na początku gra nie wyglądała tak źle, chociaż szybko zostaliśmy ukarani za nasze błędy w defensywie. Pod koniec pierwszej części gry mieliśmy nawet szansę na wyrównanie, ale już po zmianie stron wszystko się zmieniło. Byliśmy zdecydowanie słabsi, szczególnie przegrywaliśmy pojedynki, co przyczyniło się do tego, że nie zdobyliśmy punktów w dzisiejszym meczu - przyznał Montanier.

Lech wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej

W drugim meczu tej grupy Rangers FC zremisowali na wyjeździe z Benficą 3:3. Po trzech kolejkach Szkoci prowadzą w grupie z siedmioma punktami, a tyle samo ma druga Benfica. Lech z trzema punktami zajmuje miejsce trzecie, a Standard, bez punktu, ostatnie.

Kolejne mecze w tej grupie odbędą się 26 listopada. To wtedy Lech zagra na wyjeździe ze Standardem, a Rangersi podejmą Benfikę.