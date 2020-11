Najwyższa domowa porażka Milanu w pucharach! Pierwsza od 242 dni. Ibrahimović zły przy zmianie

242 dni i 24 mecze bez porażki, od spotkania z Genoą (1:2). To już jednak nieaktualne, bo ta seria właśnie się skończyła. W czwartek, na San Siro, gdzie Milan przegrał pierwszy mecz od powrotu do gry po pandemii. I to przegrał wyraźnie. 0:3 z Lille, a w zasadzie to 0:3 z Yusufem Yazicim, bo turecki pomocnik w czwartek ustrzelił hat-tricka. Dla Milanu była to najwyższa domowa porażka w pucharach w historii. Dotychczas najwyżej przegrywał dwoma golami.

Błędy Donnarummy, nerwy Zlatana

W 62. minucie Zlatan Ibrahimović nie wyglądał na zachwyconego, kiedy Stefano Pioli ściągał go z boiska. Ale w czwartek Szwed nie pokazał zbyt wiele. Zresztą Pioli musiał reagować, bo Milan już wtedy przegrywał 0:3. Pięć minut wcześniej Gianluigi Donnarumma nawet się nie ruszył, kiedy Yazici kompletował hat-tricka. Trzy minuty wcześniej popełnił jednak większy błąd, bo po mocnym strzale Yaziciego odbił piłkę tak, że ta po jego dłoni wpadła do bramki.

W zasadzie najmniej pretensji do Donnarummy można mieć za pierwszego gola. Z 22. minuty, kiedy sędzia Bartosz Frankowski podyktował rzut karny po tym, jak Alessio Romagnoli odepchnął Yaziciego w polu karnym.

Lille dzięki czwartkowemu zwycięstwu przeskoczył Milan w tabeli. Francuzi po trzech kolejkach mają siedem punktów. Milan ma sześć. Trzy ma Sparta, która w czwartek pokonała 4:1 Celtic, który z jednym punktem - zdobytym w meczu z Lille (2:2) - zamyka grupę H.

Wyniki czwartkowych meczów Ligi Europy*

Wyniki czwartkowych meczów LE screen/uefa.com

*czwartkowy mecz pomiędzy Villarreal CF i Maccabi Tel Awiw rozpoczął się z opóźnieniem. Powodem były ulewne opady deszczu, które zalały boisko

