Trzech bohaterów Lecha Poznań! 5, 5+ i 6. Perfekcyjny występ [OCENY]

Filip Bednarek: 2+. Mogło być znacznie gorzej, bo zaraz po pierwszym, bardzo pechowym golu (piłka odbiła się najpierw od słupka, a później od jego pleców), popełnił błąd w przyjęciu i oddał piłkę pod nogi rywala. Sytuację ostatecznie uratował, ale kibice Lecha będą przez to mieli kilka siwych włosów więcej. Później nie miał okazji, żeby się pokazać.

Alan Czerwiński: 4+. Solidny w defensywie, aktywny z przodu. Samą obecnością przy Michelu-Ange Balikwishy zapobiegł utracie gola, później zaliczył kilka bardzo ważnych przechwytów. Gdyby jeszcze celniej dośrodkowywał…

Thomas Rogne: 3. Razem z Satką spóźnili się z zablokowaniem strzału Noego Dussenne’a, po którym padł gol. Problem powtarzał się jeszcze kilka razy: przeciwnicy mieli zdecydowanie za dużo miejsca przed polem karnym Lecha. Gdy rywal wysoko naciskał, miał problem z wyprowadzeniem piłki.

Lubomir Satka: 3+. Mniej nerwowy od Rogne, nieco skuteczniejszy w odbiorze, ale zarzuty podobne. Zawodziła współpraca stoperów ze środkowymi pomocnikami. Im dalej w mecz, tym mniej okazji Standardu Liege.

Tymoteusz Puchacz: 5+. Maszyna! Był szybszy, dynamiczniejszy, silniejszy od Belgów, mimo że od początku sezonu gra w każdym meczu. Na początku brakowało mu dokładnych dośrodkowań, ale jak już poprawił celownik, nie było co zbierać. Po jego dośrodkowaniach Mikael Ishak, zdobył dwie bramki. W defensywie lepiej niż zazwyczaj - skoncentrowany i agresywny.

Jakub Moder: 4-. Bardzo nierówny mecz. Na jedną groźną stratę piłki przypadał jeden kluczowy odbiór. W ataku jednak mniej aktywny niż zazwyczaj, nie tak dokładny jak w poprzednich spotkaniach, czasami zbyt długo przetrzymywał piłkę. A i tak miał udział przy dwóch akcjach bramkowych i nie sposób tego nie docenić.

Pedro Tiba: 5. Asysta najwyższych lotów przy golu Michała Skórasia i konsekwentne dowodzenie Lechem. Oddać mu piłkę, to jak ulokować pieniądze w szwajcarskim banku. Do tego kilka ważnych przechwytów. Najważniejszy piłkarz w jedenastce Dariusza Żurawia.

Dani Ramirez: 3+. Z Perdo Tibą rozumie się bez słów. Podejmował dobre decyzje: gdy należało piłkę przytrzymać, to ją przytrzymywał. Trzeba było podać? Podawał. Mamy jednak wrażenie, że podejmował mniejsze ryzyko niż zazwyczaj, fajerwerków też nie odpalił.

Filip Marchwiński: 3. Nie zachwycił, bo chociaż pomysły miał dobre, to brakowało mu dokładności. Momentami za długo zwlekał z oddaniem piłki. Warto docenić jego postawę w defensywie: zadziorny, pierwszy do pressingu, mądrze biegający. Zmieniony po godzinie.

Michał Skóraś: 4+. Strzelenie pierwszego gola w karierze dla Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Europy to duża sztuka. W poprzednich spotkaniach zawodziła go skuteczność, ale przeciwko Standardowi Liege wykorzystał już pierwszą okazję. Do końca pozostał konkretny: najpierw strzelił gola, później Nicolas Gavory za faul na nim powinien zobaczyć drugą żółtą kartkę, ale w międzyczasie był mniej widoczny. Po godzinie zszedł z boiska.

Mikael Ishak: 6. Napadzior. Przepis na sukces? Instynkt, wyczucie i dobre przewidywanie, gdzie spadnie piłka. Wyprzedzał obrońców i pewnie pakował piłkę do siatki. Dwa razy. Do trzeciego gola zabrakło mu 3-4 centymetrów, a poza tym kilka razy ambitnie pomógł w defensywie. Skarb. Ktoś pamięta jeszcze o Christianie Gytkjaerze?

Rezerwowi:

Jakub Kamiński: 3. Wszedł na boisko po godzinie i miał znakomitą sytuację do strzelenia gola. Trafił jednak w nogę bramkarza. Więcej szans już nie miał. W ofensywie nie rzucał się w oczy, na co wpływ z pewnością miało prowadzenie 3:1. Lech nie szukał za wszelką cenę podwyższenia wyniku.

Jan Sykora: 4. Pojawił się na boisku w tym samym momencie, co Kamiński. I to on podaniem piętą wykreował mu idealną okazję do zdobycia bramki. Miał kilka przebłysków i był bardziej aktywny od Kamińskiego.

Karlo Muchar, Muhamed Awwad, Nika Kaczarawa: grali za krótko, żeby ich oceniać, przy czym Muhar zdążył zapracować na żółtą kartkę, a Kaczarawa w ekwilibrystyczny sposób próbował zdobyć bramkę. Wiele mu nie zabrakło.