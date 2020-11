Jest skład Lecha Poznań na mecz Ligi Europy! Jedna ważna zmiana trenera Żurawia

Zobacz wideo

W porównaniu do poprzedniego spotkania (0:1 z Rangers) do składu powrócił Pedro Tiba, który zastąpi Wasyla Krawecia (na lewej obronie zagra cofnięty z drugiej linii Tymoteusz Puchacz). Dla Lecha Poznań to okazja na pierwsze punkty w tej edycji Ligi Europy, ale tak samo jest w przypadku Standardu Liege. Ekipa Dariusza Żurawia przegrała u siebie 2:4 z Benfiką i na wyjeździe 0:1 z Rangersami, za to Belgowie przegrali u siebie ze Szkotami 0:2 i przegrali na wyjeździe z Portugalczykami 0:3. Ze względu na gorszy bilans bramek (0:5) to oni zajmują 4. miejsce w tabeli, a Lech jest 3. (2:5).

REKLAMA

Najgorsza sytuacja w Europie, pacjentów wywozi się do Niemiec. "Jak w oblężonym Sarajewie"

Tak wygląda skład Lecha Poznań:

Bednarek - Czerwiński, Satka, Rogne, Puchacz - Skóraś, Moder, Tiba, Marchwiński - Ramirez - Ishak

Ławka rezerwowych: Malenica - Crnomarković, Muhar, Sýkora, Dejewski, Kacharava, Awwad, Klupś, Kamiński

Skandal w Lidze Mistrzów. "Sędzia zawodnikiem meczu", "byłem w szoku"

Standard Liege mocno osłabiony

Standard przyjechał do Poznania bardzo osłabiony. Belgijski zespół będzie musiał sobie radzić bez aż sześciu piłkarzy, którzy są zakażeni koronawirusem. Do Polski nie przylecieli trzej obrońcy: Collins Fai, Moussa Sissako i Konstantinos Laifis, dwaj pomocnicy: Damjan Pavlovic, Eden Shamir oraz napastnik Abdoul Tapsoba. To nie koniec problemów kadrowych Standardu. W niedzielnym meczu z Oostende (1:0) kapitan Zinho Vanheusden doznał bardzo poważnej kontuzji. 21-letni obrońca zerwał więzadła krzyżowe.

Początek spotkania o 18:55, relacja na żywo w Sport.pl. W drugim meczu tej grupy Benfica - która ma 6 pkt i ma bilans bramkowy 7:2, dzięki czemu jest liderem - podejmie Rangersów (6 pkt, 3:0).