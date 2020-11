Gdzie i o której obejrzeć mecz Lech Poznań - Standard w LE? Kibiców czeka ważny wybór Transmisja TV, stream online

Lech Poznań zagra trzeci mecz w fazie grupowej Ligi Europy. Przeciwnikiem zespołu Dariusza Żurawia będzie Standard Liege. Po dwóch kolejkach wicemistrzowie Polski nie mają na koncie ani jednego punktu. Najpierw przegrali u siebie po dobrym meczu 2:4 z Benfiką Lizbona. Tydzień temu ulegli na wyjeździe Rangers FC 0:1. Standard Liege jest w podobnej sytuacji co Lech, ponieważ we wcześniejszych spotkaniach poległ u siebie ze Szkotami 0:2, a później okazał się słabszy od Benfiki, przegrywając 0:3 w Portugalii. Po dwóch seriach meczów Benfica i Rangers FC mają po sześć punktów i są na dobrej drodze do wyjścia z grupy.

Lech staje przed ogromną szansą na odniesienie pierwszego zwycięstwa w fazie grupowej Ligi Europy. Standard przyjechał do Poznania bardzo osłabiony. Belgijski zespół będzie musiał sobie radzić bez aż sześciu piłkarzy, którzy są zakażeni koronawirusem. Do Polski nie przylecieli trzej obrońcy: Collins Fai, Moussa Sissako i Konstantinos Laifis, dwaj pomocnicy: Damjan Pavlovic, Eden Shamir oraz napastnik Abdoul Tapsoba. To nie koniec problemów kadrowych Standardu. W niedzielnym meczu z Oostende (1:0) kapitan Zinho Vanheusden doznał bardzo poważnej kontuzji. 21-letni obrońca zerwał więzadła krzyżowe.

Natomiast sytuacja kadrowa w zespole Żurawia wygląda całkiem nieźle. Do dyspozycji trenera będą nieobecni w meczu z Rangersami Pedro Tiba, Jakub Kamiński i Djordje Crnomarković.

Lech Poznań - Standard Liege. Gdzie i o której obejrzeć mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Europy? Transmisja TV, stream online

Mecz Lech Poznań - Standard Liege rozpocznie się w czwartek 5 listopada o godzinie 18:55. Transmisja na antenie Polsat Sport Premium 1, TVP 2, na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Mecz dostępny również w ipla.tv po wykupieniu abonamentu (40 zł za miesiąc). Komentatorami spotkania w Telewizji Polskiej będą Mateusz Borek i Jacek Zieliński. Wcześniej, bo już od 17:30, rozpocznie się studio w TVP Sport. Relacja na żywo również w Sport.pl.