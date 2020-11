Sześciu piłkarzy rywala Lecha w LE z koronawirusem! To nie koniec ich problemów

Trzech obrońców: Collins Fai, Moussa Sissako i Konstantinos Laifis, dwóch pomocników: Damjan Pavlovic, Eden Shamir oraz napastnik Abdoul Tapsoba. To piłkarze, który uzyskali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Cała szóstka nie przyleci w środę rano do Poznania, gdzie dzień później Stantard Liege zmierzy się z Lechem w trzeciej kolejce Ligi Europy.

To nie koniec problemów rywala Lecha

O zakażeniach we wtorek wieczorem poinformował belgijski klub. Ale to nie jedyne kłopoty u rywala Lecha, bo kontuzji w niedzielnym meczu z Oostende (1:0) doznał też kapitan Zinho Vanheusden. I to poważnej kontuzji, bo 21-letni obrońca doznał zerwania więzadeł krzyżowych. O jego urazie Standard poinformował jednak już wcześniej.

Lech i Standard w dwóch pierwszych meczach fazy grupowej LE nie zdobyły nawet punktu. O pierwsze zwycięstwo powalczą w czwartek. Początek meczu o 18.55.

